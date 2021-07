Unijny Certyfikat Covid pobrało już 32 mln Niemców, 13,7 mln Włochów i 2,7 mln Hiszpanów

Od czwartku 1 lipca w całej UE uznawany jest Unijny Certyfikat Covid. Dokument zawiera informacje o szczepieniu, przejściu Covid-19 lub negatywnym teście. Jego zadaniem jest ułatwienie podróży po Europie. W Niemczech wydano już ponad 32 mln certyfikatów, we Włoszech - 13,7 mln, a w Hiszpanii - 2,7 mln.

W Niemczech do poniedziałku wydano ponad 32 mln zgodnych z unijnymi standardami certyfikatów. W centrach szczepień i gabinetach lekarskich wystawiono ich 5,9 mln, w aptekach kolejne 11,9 mln, następne 14,5 mln wysłano pocztą osobom, które przyjęły zastrzyk przed połową czerwca, kiedy rozpoczęto wydawanie Unijnego Certyfikatu Covid. Wszystkie osoby, które zostały zaszczepione wcześniej otrzymały tradycyjne papierowe zaświadczenie, np. w formie wpisów do książeczek szczepień. W RFN wydaje się też certyfikaty po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki.

We Włoszech Unijny Certyfikat Covid pobrało 13,7 mln osób - oznajmiło w poniedziałek ministerstwo zdrowia w Rzymie. Również tam zaświadczenie można otrzymać już po pierwszym zastrzyku. Taki certyfikat pozwala we Włoszech np. na uczestnictwo w weselach czy imprezach masowych. Jednak większość krajów europejskich wymaga, by osoby przekraczające ich granice legitymowały się certyfikatem dokumentującym przejście pełnego cyklu szczepień.

We Francji cyfrową wersję certyfikatu można pobrać do aplikacji TousAntiCovid, która służy również do śledzenia zakażeń koronawirusem, a wcześniej pozwalała m.in. na pobieranie zaświadczeń umożliwiających opuszczanie miejsca zamieszkania podczas godziny policyjnej. Aplikację ściągnęło na swoje telefony ponad 20 mln Francuzów.

W Hiszpanii do środy wydano ponad 2,7 mln certyfikatów. Oprócz ułatwień przy podróżowaniu, zaświadczenie umożliwia wejście na imprezy masowe, jak koncerty czy dyskoteki. W nowym sezonie dokument będzie też obowiązkowy dla kibiców podczas pierwszoligowych meczów piłki nożnej i koszykówki.

W Portugalii zgodne z unijnymi standardami certyfikaty otrzymało ponad 400 tys. osób. W kraju zaświadczenie o zaszczepieniu przeciwko Covid-19, przejściu tej choroby lub wynik aktualnego testu jest też potrzebne do podróżowania między najbardziej dotkniętymi epidemią powiatami.

W Czechach certyfikaty ściągnęło ponad 3 mln osób - informowały władze medyczne w zeszłym tygodniu. Jeszcze przed wejściem w życie ogólnoeuropejskiego systemu, w kraju uznawano zaświadczenia o szczepieniach z Polski, Niemiec, Austrii, Węgier, Chorwacji i Słowenii.

Na Słowacji trwa proces zmieniania dotychczas używanych certyfikatów na dokumenty, które byłyby kompatybilne z ogólnoeuropejskim systemem. W czasie weekendu około 800 tys. osób posiadających tymczasowe zaświadczenia o szczepieniu lub przebyciu choroby otrzymało nowy Unijny Certyfikat Covid. Zmieniana jest też służąca do wyświetlania zaświadczeń aplikacja.

Obowiązujące we wszystkich krajach UE zaświadczenie potwierdza zaszczepienie przeciw Covid-19, przejście choroby lub aktualny negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Dokument musi być dostępny w języku angielskim, w formie papierowej i cyfrowej, oraz posiadać kod QR, by można go było sprawdzić w całej Europie. Certyfikaty są wydawane przez władze poszczególnych krajów, a UE stworzyła infrastrukturę informatyczną pozwalającą na wzajemne uznawania zaświadczeń.

Podstawowym celem wprowadzenia certyfikatu jest ułatwienie przemieszczania się po Europie. Wszyscy posiadacze tego dokumentu powinni móc swobodnie podróżować wewnątrz UE. O regulacjach dotyczących wjazdu do poszczególnych krajów lub innych sytuacji, w których będą potrzebne zaświadczenia sanitarne, ostatecznie decydują władze państw lub regionów Unii. Dlatego zasady w różnych krajach mogą się między sobą nieznacznie różnić.