Unijny dyplomata: nałożenie sankcji na Białoruś jest ostatecznością

Nałożenie sankcji na Białoruś wydaje się ostatecznością. To scenariusz, w którym nie będzie już szans na dialog – powiedział PAP w piątek unijny dyplomata wskazując, że ważna jest próba doprowadzenia do jakiejś formuły rozmów na temat Białorusi z udziałem państw regionu.

W piątek odbędzie się wideokonferencja ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej ws. sytuacji na Białorusi.

"Sankcje zawsze są możliwe, jednak to już ostateczność. To koniec drogi, a ich nałożenie oznaczałoby, że rozmowy nie powiodły się. Politycznie najważniejsze jest doprowadzenia do jakiejś formuły rozmów ze wszystkimi aktorami w regionie. Przy stole negocjacyjnym mogą być wypracowane jakieś konstruktywne scenariusze. Każdy scenariusz, który nie będzie prowadził do przemocy na ulicach, jest lepszy. Pytanie, czy władze Białorusi będą chciały podjąć jakieś rozmowy" - powiedział PAP jeden z unijnych dyplomatów.

Jak dodał, jeśli taka próba dialogu się nie powiedzie, wtedy można zacząć rozmawiać o sankcjach.

Dyplomaci w Brukseli podkreślają, że nie można zapominać, że potężnym graczem w regionie jest w Rosja. "Nikt wśród unijnych dyplomatów nie lekceważy Rosji, która przygląda się z boku i dysponuje różnego rodzaju atutami. Nikt też nie chce odpychać Białorusi, tak żeby zwróciła się w stronę Rosji" - wskazał dyplomata.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisała w piątek na Twitterze, że potrzebne są sankcje wobec tych ludzi, którzy złamali wartości demokratyczne lub naruszyli prawa człowieka na Białorusi.

"Jestem przekonana, że dzisiejsza dyskusja ministrów spraw zagranicznych UE zademonstruje nasze zdecydowane poparcie dla praw obywateli Białorusi do podstawowych wolności i do demokracji" - dodała Von der Leyen.

Z Brukseli Łukasz Osiński