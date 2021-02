Unijny handel. Chiny wysforowały się przed peleton. Na stałe?

W 2020 r. Chiny zdetronizowały Stany Zjednoczone, stając się największym partnerem handlowym Unii Europejskiej. Choć prawdopodobnie USA nadal pozostaną najważniejszym kontrahentem w wymianie usług i dóbr (dowiemy się o tym po publikacji pełnych danych), warto już teraz zastanowić się nad możliwymi konsekwencjami rosnącej współzależności państw członkowskich i Pekinu.

Optymiści mogliby wskazać, że grudzień 2020 był pierwszym miesiącem zwyżki obrotów handlowych w ujęciu miesięcznym (do grudnia 2019). Uwagę komentatorów na całym świecie przyciągnęła jednak zmiana na pierwszym miejscu europejskich kontrahentów. Oto Chiny stały się największym partnerem UE w handlu towarami.

Najnowsze dane potwierdzają powszechnie znane trendy: Unia handluje dobrami w dużej mierze z państwami położonymi w jej geograficznym pobliżu.



Wśród dziesięciu najistotniejszych partnerów znajdują się Wielka Brytania (3. miejsce), Szwajcaria (4.), Rosja (5.), Turcja (6.) i Norwegia (8.). Zgodnie z przewidywaniami w tej grupie państw doszło do największych spadków.



Z powodu brexitowej niepewności i załamania gospodarczego na Wyspach handel z Wielką Brytanią spadł o kilkanaście procent, a znaczna zniżka cen i zapotrzebowania na węglowodory spowodowała kilkudziesięcioprocentowe obniżki obrotów z Norwegią i Rosją. Wymiana ze Szwajcarią obniżyła się nieznacznie - o niecałe 2 proc.





Na tym tle wyraźnego załamania handlu europejskiego jedynym z grona głównych partnerów, z którym Unia zanotowała wzrost obrotów, były Chiny. Stały się największym kontrahentem bloku w handlu dobrami, a wartość wymiany wzrosła do 586 mld euro. Przy znacznie szybciej rosnącym imporcie (+ 5,6 proc.) niż eksporcie (+2,2 proc.) znacząco zwiększył się także deficyt handlowy Unii, osiągając ponad 180 mld euro.Wedle pierwszych szacunków można wymienić dwa główne powody nieprzerwanego boomu handlowego w relacjach Chiny-Unia. Po pierwsze: ChRL jako jedyna wielka gospodarka utrzymała wzrost gospodarczy, popyt na dobra i możliwość ich produkcji. Po drugie: znacząco wzrosło zapotrzebowanie na lekarstwa, sprzęt medyczny i ochronny, którego ważnym producentem także przed pandemią były Chiny.Państwo Środka zdetronizowało USA jako najważniejszego partnera Unii w handlu dobrami. Przyczynił się do tego głęboki, ponad trzynastoprocentowy spadek importu z USA i zmniejszenie eksportu europejskich produktów na amerykański rynek o ponad 8 proc. Europejska nadwyżka w handlu z Ameryką w znacznym stopniu równoważy deficyt Unii w handlu z Chinami.

Pandemia i spadek aktywności gospodarczej we wspomnianych państwach doprowadził do znaczącego zmniejszenia obrotów z tymi gospodarkami. Stało się tak zarówno w przypadku krajów, w których liczba zachorowań została utrzymana pod kontrolą (Japonia i Korea), jak i tych najciężej dotkniętych pandemią (Indie). Kilkunastoprocentowy spadek obrotów handlowych z Indiami doprowadził do tego, że obrót towarowy Chin z Unią jest ponad dziewięć razy większy niż z subkontynentem.

Handel to nie tylko obrót towarami, ale...

Przy interpretacji i wyciąganiu wniosków z danych w tak burzliwym okresie należy wykazać się daleko posuniętą ostrożnością. Odbicie gospodarki po pandemii może spowodować, że wymiana handlowa z wieloma państwami powróci do przedpandemicznych poziomów.



Ponadto, jak słusznie zauważył Daniel S. Hamilton z amerykańskiego think tanku Woodrow Wilson Centre, omawiane dane dotyczą tylko wymiany towarowej, a nie usług. Wartość wymiany UE w usługach w całym roku 2020 nie jest jeszcze znana. Jednak przy założeniu, że czwarty kwartał nie odbiegał znacząco od pierwszych dziewięciu miesięcy 2020, można szacować, że całkowita wymiana Chin z Unią (a więc usługi i towary razem) zbliży się do wartości 660 mld euro, zaś UE-USA - do około 950 mld.



Usługi tworzą obecnie znacznie więcej nowych miejsc pracy w rozwiniętych gospodarkach niż produkcja. Licząc razem dobra i usługi, Stany będą dla Europejczyków najważniejszym partnerem w handlu, a wymiana amerykańsko-europejska przewyższy obroty UE z Pekinem o 40 proc. Inne ważne amerykańsko-europejskie więzi gospodarcze, jak choćby inwestycje i współpraca badawcza, są nadal wielokrotnie mocniejsze, od tych łączących Wspólnotę z Chinami.



Jednak zupełne ignorowanie trendów w handlu dobrami wydaje się krótkowzroczne. Wytwarzający dobra przemysł w dalszym ciągu jest istotnym źródłem zatrudnienia, a duże sektory, jak choćby niemiecki przemysł samochodowy, tworzą znaczną część PKB. Ponadto pandemia ukazała dobitnie, jak bardzo zależni jesteśmy od ciągłości dostaw dóbr, od żywności, aż po środki higieniczne, medyczne i ochronne.



Wydaje się, że Chiny na dłuższy czas zagościły na pierwszym miejscu europejskich partnerów w handlu towarami. Fot. Shutterstock

We wzmocnieniu wymiany w usługach i we wzroście wzajemnych inwestycji może dodatkowo pomóc zawarta ostatnio umowa inwestycyjna (CAI) - jeśli zostanie przyjęta przez Parlament Europejski w przyszłym roku. Ponadto, jak słusznie zauważył Daniel S. Hamilton z amerykańskiego think tanku Woodrow Wilson Centre, omawiane dane dotyczą tylko wymiany towarowej, a nie usług. Wartość wymiany UE w usługach w całym roku 2020 nie jest jeszcze znana. Jednak przy założeniu, że czwarty kwartał nie odbiegał znacząco od pierwszych dziewięciu miesięcy 2020, można szacować, że całkowita wymiana Chin z Unią (a więc usługi i towary razem) zbliży się do wartości 660 mld euro, zaś UE-USA - do około 950 mld.Usługi tworzą obecnie znacznie więcej nowych miejsc pracy w rozwiniętych gospodarkach niż produkcja. Licząc razem dobra i usługi, Stany będą dla Europejczyków najważniejszym partnerem w handlu, a wymiana amerykańsko-europejska przewyższy obroty UE z Pekinem o 40 proc. Inne ważne amerykańsko-europejskie więzi gospodarcze, jak choćby inwestycje i współpraca badawcza, są nadal wielokrotnie mocniejsze, od tych łączących Wspólnotę z Chinami.Jednak zupełne ignorowanie trendów w handlu dobrami wydaje się krótkowzroczne. Wytwarzający dobra przemysł w dalszym ciągu jest istotnym źródłem zatrudnienia, a duże sektory, jak choćby niemiecki przemysł samochodowy, tworzą znaczną część PKB. Ponadto pandemia ukazała dobitnie, jak bardzo zależni jesteśmy od ciągłości dostaw dóbr, od żywności, aż po środki higieniczne, medyczne i ochronne.We wzmocnieniu wymiany w usługach i we wzroście wzajemnych inwestycji może dodatkowo pomóc zawarta ostatnio umowa inwestycyjna (CAI) - jeśli zostanie przyjęta przez Parlament Europejski w przyszłym roku.

Czy jesteśmy skazani na uzależnienie od handlu z ChRL?

Krytycy takiej ewolucji przywołują przykład Australii, która przez ostatnie dekady wiązała wzrost swego dobrobytu z chłonnym chińskim rynkiem. Jednocześnie, podobnie jak Europa, politykę bezpieczeństwa opierała na - nierównym – sojuszu z USA.



W ostatnim roku chińskie przywództwo pokazało, że nie waha się użyć przewag handlowych i uzależnienia od dostępu do swego rynku do próby wymuszenia koncesji politycznych.



W odpowiedzi na australijskie wezwania do międzynarodowego śledztwa w sprawie pochodzenia koronawirusa, krytykę polityki Pekinu wobec Ujgurów w Xinjiangu (Sinciangu) oraz agresywnej postawy na Morzu Południowochińskim, Chiny stopniowo wprowadzały blokady tych australijskich produktów, które mogły zastąpić importem z innych części świata.





Mimo iż odcięcie od australijskiego węgla niosło ze sobą konsekwencje gospodarcze i społeczne - w tym na przykład mogło spowodować problemy w zasilaniu sieci energetycznej w wielu miejscach kraju - chińskie władze wydają się gotowe do przynajmniej czasowego ponoszenia tego typu kosztów.



Czy podobny, coraz bardziej niewygodny rozkrok, czeka nieuchronnie Unię Europejską?



Można się przed niebezpieczeństwem podobnych nacisków próbować bronić. Po pierwsze: wymiana handlowa z Unią jest dla Chin znacznie ważniejsza niż z Australią, a produkty – znacznie bardziej zdywersyfikowane. Australia sprzedaje do Państwa Środka głównie surowce i żywność, w europejskim handlu z Chinami dominują dobra wysoko przetworzone, a przez to trudniej zastępowalne.



Podobne retorsje byłyby więc dla Chin trudniejsze do przeprowadzenia bez istotnej szkody dla własnej gospodarki. To Unia jest w tej parze raczej partnerem, który może grać dostępem do własnego rynku, na przykład wprowadzając graniczny podatek węglowy.



Po drugie: pandemia ukazała, jak ważny jest dostęp do strategicznych produktów w bezpośrednim sąsiedztwie Unii. Instytucje i państwa UE powinny skłonić Europejczyków do stworzenia zachęt, powodujących przenoszenie produkcji strategicznych towarów (np. medycznych) do Unii lub w jej bezpośrednie pobliże.



Jeśli - ze względów ekonomicznych - będzie to w pewnych wypadkach nieopłacalne, warto rozważyć inwestycje w bazę produkcyjną w Azji Południowo-Wschodniej i Wschodniej. W tym użyteczne mogą układy gospodarcze - podobne do zawartych z Wietnamem czy Singapurem. Ostatnie deklaracje obu stron dają nadzieję na powrót do negocjacji układu handlowego Unii z Indiami.



Po trzecie: wszyscy, którym zależy na poprawie relacji Europy z USA, powinni wzmocnić działania na rzecz zawarcia nowego układu handlowego Waszyngton-Bruksela, jakkolwiek dużym wyzwaniem by się to obecnie wydawało. Niezwykle trudno będzie utrzymać i tak napięte stosunki amerykańsko-europejskie na wysokim poziomie, jeśli wzajemna współzależność gospodarcza będzie spadać.

Warto zauważyć, iż mimo geograficznego oddalenia, na liście dziesięciu najważniejszych partnerów handlowych Europy znajdują się trzy inne państwa Azji: Japonia (7. miejsce), Korea Południowa (9.) oraz Indie (10.).Z drugiej strony USA pod rządami nowej administracji mogą nie kwapić się z redukowaniem barier w handlu z Unią, a zawarcie umowy inwestycyjno-handlowej USA-UE, o której głośno było jeszcze przed dekadą, obecnie wydaje się bardzo mało prawdopodobne. Nie sprzyja temu klimat polityczny - ani w Ameryce, ani w Europie.