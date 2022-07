Unijny komisarz spotka się w Parlamencie Europejskim w Strasburgu z leśnikami z Polski

Komisarz UE ds. środowiska Virginijus Sinkeviczius spotka się w środę w Parlamencie Europejskim w Strasburgu z leśnikami z Polski, którzy będą przekonywać, że unijna polityka klimatyczna w obecnym kształcie spowoduje podwyżkę cen drewna w UE i wzrost bezrobocia.

Rozmowy zostały zorganizowane z inicjatywy europosła komisji budżetowej PE Bogdana Rzońcy (PiS).

"Spotkanie z komisarzem ds. środowiska Virginijusem Sinkevicziusem znakomicie wpisuje się w sprawę wspierania polityki dotyczącej ochrony interesu europejskich i polskich lasów w UE. Polskie Gospodarstwo Leśne jest i powinno być wzorem dla europejskich polityków" - powiedział PAP Rzońca w Strasburgu.

Inżynier Zbigniew Nahajowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Żmigród na Dolnym Śląsku, powiedział PAP w Strasburgu, że polscy leśnicy są w środę w PE po to, aby zwrócić uwagę na problem ryzyka bezrefleksyjnego wdrażania zielonej strategii na rzecz osiągania w UE neutralności klimatycznej.

"To może znacząco oddziaływać na polski i europejski model zrównoważonej gospodarki leśnej" - powiedział PAP Nahajowski.

W marcu Rzońca i europoseł Alexander Bernhuber (Austriacka Partia Ludowa, EPL) we wspólnym liście do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa argumentowali, że unijna strategia dotycząca lasów spowoduje znaczny spadek produkcji drewna, podwyżkę jego cen oraz wzrost bezrobocia w UE.

Komisja Europejska w przedstawionej w ubiegłym roku tzw. nowej strategii leśnej 2030 zakłada objęcie ochroną ścisłą 10 proc. obszarów lądowych UE. Na tych terenach ma zostać znacznie ograniczona działalność człowieka.

Rzońca i Bernhuber informowali w liście, że ochrona przyrody to ważne zadanie UE, jednak strategia budzi niepokój wielu posłów Parlamentu Europejskiego i stąd apel do Timmermansa, który w KE odpowiada za klimat i środowisko.

Zdaniem autorów listu strategia uderzy w gospodarki państw członkowskich, przede wszystkim ograniczając pozyskanie drewna, co będzie skutkowało mniejszą podażą surowca dla sektora drzewnego i zmniejszeniem zatrudnienia w tym sektorze.

Na list polskiego i austriackiego europosłów odpowiedzieli Timmermans, Sinkeviczius oraz komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Napisali, że KE i Europejska Agencja Środowiska opracowały dokument zawierający wytyczne dotyczące kryteriów wyznaczania przez państwa członkowskie dodatkowych obszarów chronionych.

"Dokument ten, który zawiera również uzgodnioną definicję ścisłej ochrony, został opracowany w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami i był przedmiotem kilku rund dyskusji w ciągu ponad roku. Ochrona ścisła nie jest celem samym w sobie, ale powinna być stosowana na obszarach o cechach naturalnych, które mogą rozwijać się dzięki procesom naturalnym, takich jak lasy pierwotne i lasy o starym drzewostanie. Państwa członkowskie będą mogły wybrać obszary najbardziej odpowiednie do objęcia ich ścisłą ochroną w celu zmaksymalizowania korzyści dla środowiska i złagodzenia wszelkich możliwych negatywnych skutków społeczno-gospodarczych. Cel 10 proc. jest dobrowolnym zobowiązaniem politycznym i nie ma wymogu prawnego, aby zarezerwować pod ścisłą ochronę 10 proc. terytorium jakiejkolwiek gminy lub regionu" - napisano w odpowiedzi.

Również polski rząd wyraził wcześniej zaniepokojenie unijną strategią w sprawie lasów. Wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka przekazał w marcu PAP, że prowadzi ona do likwidacji gospodarki leśnej i mocno uderza w Polskę.

"Jesteśmy w grupie państw podobnie myślących, począwszy od Austrii, przez Słowenię, Czechy, Słowację, Bułgarię, Rumunię, aż po kraje bałtyckie i północne. Łączymy siły, by zatrzymać niekorzystne skutki strategii na rzecz bioróżnorodności" - powiedział Siarka.

Strategia leśna jest elementem pakietu Fit for 55, który zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 roku oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej w UE w 2050 roku.

Ze Strasburga Łukasz Osiński