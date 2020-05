Uniwersytet Johnsa Hopkinsa: ponad 350 tys. osób na całym świecie zmarło na Covid-19

Według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa z Baltimore na całym świecie na Covid-19 zmarło już ponad 350 tys. osób. Najwięcej zgonów jest w Stanach Zjednoczonych - prawie 99 tys. Ponad 30 tys. osób zmarło w Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

Jak podaje Uniwersytet Johnsa Hopkinsa, do środy na całym świecie stwierdzono 351 077 przypadków śmiertelnych zakażenia koronawirusem.

Krajem najbardziej tragicznie dotkniętym przez pandemię są USA, gdzie do tej pory zmarło 98 929 osób. W Wielkiej Brytanii stwierdzono 37 130 przypadków śmiertelnych, we Włoszech 32 955. W trzech innych krajach jest ponad 20 tys. ofiar śmiertelnych - to Francja (28 533), Hiszpania (27 117) i Brazylia (24 512).

W Azji koronawirus zabił najwięcej osób w Iranie, gdzie zmarły do tej pory 7 564 osoby.

Pierwsze 100 tys. zgonów na całym świecie zostało stwierdzone 10 kwietnia, miesiąc po tym, jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła światową pandemię koronawirusa. 15 dni później, czyli 25 kwietnia, zanotowano 200 tys. zgonów. Kolejna bariera, 300 tys. przypadków śmiertelnych, została przełamana 14 maja.