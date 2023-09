Uran jest najdroższy od 12 lat

Funt uranu kosztuje obecnie ponad 60 dolarów. To najwięcej od 2011 roku. Ceny pierwiastka rosną, bo staje się on kluczowy w transformacji energetycznej świata, a obawy o stabilność dostaw są spore.

Zapotrzebowanie na uran szybko będzie rosło, co napędzi wzrost cen.

Krucha równowaga podaży do popytu sprzyja wzrostowi cen pierwiastka.

Duży wpływ na ceny uranu ma sytuacja w Nigrze.

Raport Światowego Stowarzyszenia Atomowego nie pozostawia złudzeń. Zapotrzebowanie na uran będzie szybko rosło. W tym roku - według szacunków stowarzyszenia - będzie to około 65 650 ton. W 2040 roku już około 130 tys. ton. A wzrost cen jest widoczny już teraz.

Na świecie budujemy coraz więcej siłowni jądrowych

Co stoi za wzrostem cen uranu? Napędza je popyt spowodowany głownie światowym rozwojem energetyki atomowej. Z obecnych 391 gigawatów energii elektrycznej, dostępnych w czynnych elektrowniach jądrowych, stowarzyszenie szacuje w swoim scenariuszu rozwoju energetyki jądrowej, że moc zainstalowana w siłowniach jądrowych w 2040 roku sięgnie 686 GW.

Rozwój tego sektora energetyki jest tak szybki, że jeszcze dwa lata temu stowarzyszenie szacowało, iż w 2040 roku moc zainstalowana w siłowniach jądrowych sięgnie nieco ponad 600 GW.

Większość nowych mocy wytwórczych będzie zlokalizowana w Chinach, które agresywnie wykorzystują energię jądrową w celu zastąpienia węgla. Ten obecnie zaspokaja większość zapotrzebowania energetycznego kraju.

W kraju są 23 reaktory w budowie, 23 są w planach, a proponowane jest wybudowanie kolejnych 168! W Chinach obecnie działają 53 bloki jądrowe. Na całym świecie działa obecnie 436 reaktorów, a kolejnych 59 jest w budowie.

Uran będzie drożał, bo energetyka jądrowa będzie miała wiele twarzy

Jednak zużycie uranu i rosnące ceny to nie tylko kwestia budowy wielkich bloków jądrowych. Wpływ na popyt na ten pierwiastek będą miały także małe reaktory atomowe.

Technologia SMR jest - zdaniem ekspertów - bardzo obiecująca. Co więcej w odróżnieniu od dużych reaktorów, może być powszechniej stosowana np. w zakładach przemysłowych, w tym kopalniach, czy np. centrach usługowych.

Możliwa mnogość tego typu urządzeń – interesują się nimi bardzo liczne zakłady, na całym świecie – sprawi, że zużycie uranu z tej strony także będzie znaczące.

Wojskowy zamach w Nigrze dołożył do ceny uranu bardzo dużo

Obecny wzrost cen uranu według ekspertów nie byłby aż tak szybki, gdyby nie sytuacja z podażą. Przez lata produkcja uranu była w licznych krajach zaniedbywana. Nie poszukiwano nowych złóż, a często nie udostępniano nawet te już rozpoznane.

Panowała krucha równowaga podaży i popytu. Jednak dwa ciosy poważnie ją naruszyły. Pierwszym była napaść Rosji na Ukrainę i obawy o stabilność dostaw uranu z Rosji. Kraj ten choć nie jest czołowym producentem pierwiastka, to jednak w znacznej części kontroluje podaż uranu przez Kazachstan- największego na świecie producenta uranu.

Jakby tego było mało, Rosja wstrzymała dostawy gazu do wielu europejskich odbiorców i przynajmniej u części z nich wywołała odruch zwrócenia się do atomu.

Drugim czynnikiem stojącym za obecnymi wysokimi cenami jest lipcowy zamach stanu w Nigrze. To afrykańskie państwo odpowiada za około 5 proc. światowej podaży uranu. Choć to pozornie niewielki udział, to przy dość zrównoważonym rynku ewentualny brak tego pierwiastka mógłby bardzo niekorzystnie wpłynąć na ceny uranu. Obawy o to także napędzają jego ceny.