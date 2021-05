Uroczystości w rocznicę Konstytucji 3 Maja na stanowym Kapitolu w Connecticut

W Hartford na stanowym Kapitolu w Connecticut w poniedziałek miały miejsce uroczystości w 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczestniczyli w nich m.in. członek Izby Reprezentantów USA Peter Tercyak oraz wicegubernator Susan Bysiewicz.

Kulminacją wydarzenia było podniesienie polskiej flagi na Kapitolu stanowym. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz,społeczności Connecticut i reprezentacja Polonii.

W Connecticut z populacją ok. 3,5 mln mieszkańców, zgodnie z szacunkami 7,26 proc. ludności stanowią amerykańscy Polacy. Ich odsetek jest trzeci co do wielkości po stanach Wisconsin i Michigan.

"Jestem bardzo dumny, że mogę reprezentować bogatą polską kulturę w New Britain na Kapitolu stanowym. (…) To zaszczyt gościć po raz 30. coroczne obchody Święta Konstytucji RP i jestem zaszczycony, że możemy upamiętniać ten dzień przez wiele kolejnych lat" - powiedział w swym wystąpieniu Tercyak.

Do zgromadzonych zwróciła się także wicegubernator. Przypomniała o wartościach jakie wnosiła Konstytucja 3 maja. Zaznaczyła, że jej dziadkowie przybyli do USA w latach dwudziestych minionego wieku i wyraziła dumę z swego pochodzenia.

"Obchodząc po raz 30. polskie święto Konstytucji na Kapitolu stanowym Connecticut, świętujemy nieoceniony wkład, jaki Polscy Amerykanie wnieśli do naszego społeczeństwa i stanu. Począwszy od najmłodszych lat, moja rodzina wpajała mi etykę ciężkiej pracy i dzieliła się ze mną zwyczajami, tradycjami i bogatą historią moich dziadków, którzy wyemigrowali do Connecticut z Polski. Dziś i każdego dnia upewniajmy się, że historia Polski jest pamiętana i zachowana dla przyszłych pokoleń" - wzywała gubernator.

Bysiewicz odczytała także okolicznościową proklamację gubernatora Connecticut Neda Lemonta. Zwrócił on m.in. uwagę, że Konstytucja 3 Maja wnosiła element politycznych równości, z bardziej demokratyczną monarchią konstytucyjną ograniczającą siłę bogatych i chroniącą praw jednostki. Podkreślił także znaczenie jej reform w obecnej dobie.

W uroczystości udział wzięli m.in. przedstawiciele ambasady RP w Waszyngtonie i konsulatu generalnego w Nowym Jorku.

Organizatorzy z Connecticut zaznaczyli, że żaden inny amerykański stan nie świętuje tego wydarzenia na swoim Kapitolu.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski