Ursula Von der Leyen: fundusz odbudowy pomoże Europie się zmodernizować

Fundusz "Next Generation EU" ma pomóc Europie, by jej obudowa gospodarcza była odporna, zrównoważona i cyfrowa; ma on wesprzeć jej modernizację - mówiła przed rozpoczęciem wideokonferencji z unijnymi przywódcami przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

"Chcę Europy, która byłaby w stanie lepiej znosić globalne burze i zapewnić bezpieczny dom przyszłym pokoleniom" - powiedziała w przesłaniu wideo opublikowanym tuż przed rozpoczęciem Rady Europejskiej szefowa Komisji.

To właśnie Niemka referuje szefom państw i rządów zaprojektowany przez instytucje, którą ona kieruje pakiet naprawczy o nazwie "Next Generation EU". "Dziś wykonujemy decydujący krok na drodze wyjścia z kryzysu" - oceniła.

Choć państwa członkowskie są podzielone w tej sprawie, Von der Leyen przekonuje, że propozycja jest ambitna i wyważona. Wraz z nowym wieloletnim budżetem UE fundusz być ogromnym bodźcem dla unijnych gospodarek. Łączna wartość obu instrumentów to 1850 miliardów euro.

Sam fundusz na rzecz ożywienia według propozycji KE ma wynosić 750 mld euro, z czego 500 mld ma mieć formę grantów, a 250 mld pożyczek.

Przewodnicząca KE zaznaczyła, że pakiet ten ma pomagać nie tylko gospodarkom krajów, które zostały najbardziej dotknięte wirusem, ale także tym, których gospodarki zostały mocno dotknięte pośrednio, z powodu zamknięcia by zahamować pandemię.

To odniesienie się do krytyki, jaka pojawiła się po prezentacji przez KE propozycji ws. klucza dystrybucji środków. Część państw jest niezadowolona z tego, że KE wykorzystała dane dotyczące PKB, czy bezrobocia z okresu sprzed kryzysu (z lat 2015-2019), co ich zdaniem nie odzwierciedla realnych potrzeb w obecnej sytuacji.

Bruksela broni się jednak, wskazując, że danych o głębokości kryzysu nie ma. Słowa von der Leyen wskazują na to, że chce ona tłumaczyć liderom, że liczba ofiar czy chorych na Covid-19 nie jest wystarczającym miernikiem, jaką ma być pomoc w konkretnych regionach, bo kryzys wywołało tak naprawdę zamrożenie życia społecznego i gospodarczego.

Przewodnicząca KE zaznaczyła, że Europa musi teraz inwestować i przeprowadzać reformy, aby wyjść z kryzysu. Na konieczność ścisłego powiązania środków z reformami wskazują zwłaszcza państwa bogatej północy, ale też głośno domagają się tego kraje bałtyckie.

Piątkowa wideokonferencja jest pierwszą okazją dla liderów, by razem porozmawiać o propozycji KE. Ma ona być wstępem do fizycznego szczytu umożliwiającego prawdziwe negocjacje, który szef Rady Europejskiej Charles Michel planuje zorganizować w lipcu w Brukseli.