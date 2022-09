Ursula von der Leyen: mamy nauczkę, trzeba było słuchać Polaków

Mamy nauczkę z tej wojny - trzeba było wsłuchać się w głosy wewnątrz UE, w Polsce, krajach bałtyckich. Oni od lat nam mówili, że Putin się nie zatrzyma - powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Szefowa KE wyjawiła też, że w środę udaje się do Kijowa na rozmowy z prezydentem Ukrainy.

Von der Leyen powiedziała, że będzie pracować, aby Ukraina uzyskała dostęp do jednolitego rynku UE.

Gościem specjalnym szefowej KE podczas debaty jest żona prezydenta Ukrainy Ołena Zełenska.

Co roku, we wrześniu, przewodnicząca KE przyjeżdża do PE, by omówić z eurodeputowanymi działania Komisji z ostatniego roku i plany na przyszłość. To spotkanie nosi nazwę Debaty o Stanie Unii Europejskiej.

Po wystąpieniu przewodniczącej KE, europosłowie analizują prace Komisji i rozliczają ją z jej działań. Jako wybrani w powszechnych wyborach przedstawiciele i przedstawicielki obywateli Unii, posłowie upewniają się, że działania Komisji miały na celu rozwiązanie najważniejszych problemów obywateli Europy.

Jeśli wykażemy się niezbędną odwaga i solidarnością, Putin poniesie porażkę, a Ukraina i Europa zwyciężą - powiedziała szefowa Komisji Europejskiej.

"Europejczycy wykazali się odwagą, by zrobić to co należało zrobić. Nasza Unia Europejska jako całość stanęła na wysokości zadania. Gdy tylko wojska rosyjskie przekroczyły grancie Ukrainy, nasza reakcja było solidarna. Z tego możemy być dumni. (…) Jeśli wykażemy się niezbędną odwaga i solidarnością, Putin poniesie porażkę i Ukraina i Europa wygrają" - powiedziała.

"Sankcje Zachodu nałożone na Rosję mają na nią realny wpływ i zostaną utrzymane - powiedziała w środę przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, podkreślając, że solidarność Unii Europejskiej z Ukrainą będzie „niezachwiana".

"Sektor finansowy Rosji jest podtrzymywany przy życiu", powiedziała, dodając, że prawie tysiąc międzynarodowych firm opuściło ten kraj.

"Rosyjskie wojsko zabiera chipy ze zmywarek i lodówek, aby naprawić swój sprzęt wojskowy, ponieważ zabrakło półprzewodników. Rosyjski przemysł jest w strzępach" - wskazała.

Zaznaczyła, że to nie jest czas, by blok złagodził swoje stanowisko względem Rosji.

"To jest czas, abyśmy wykazali determinację" - powiedziała.

