USA: 1,55 miliarda dolarów czeka na szczęśliwy los w Mega Milions

Gracze loterii mają kolejną szansę we wtorek wieczorem na ogromną nagrodę Mega Millions, która jest trzecią co do wielkości kumulacją w historii Stanów Zjednoczonych.

Szacunkowa nagroda w wysokości 1,55 miliarda dolarów stopniowo rosła od miesięcy dzięki 31 prostym losowaniom bez zwycięzcy głównej wygranej.Ostatni raz,ktoś wygrał główną nagrodę 18 kwietnia.

W zeszłym roku ktoś w Kalifornii wziął nagrodę w rekordowej kumulacji Powerball w wysokości 2,04 miliarda dolarów.

Szansa trafienia jackpota Mega Millions jest jak 1 do 302,6 miliona.

Wypłata w wysokości 1,55 miliarda dolarów trafi do zwycięzcy, który zdecyduje się na rentę wypłacaną przez 30 lat. Ale ludzie zazwyczaj wolą opcję ryczałtową, która za wtorkowy jackpot wyniosłaby szacunkowo 757,2 miliona dolarów. I trzeba jeszcze od tego zapłacić podatek.

W Mega Millions gra się w 45 stanach, Waszyngtonie i na Wyspach Dziewiczych.