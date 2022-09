USA: 10 566 uczniów i 918 nauczycieli zrzeszonych w Centrali Polskich Szkół Dokształcających rozpoczyna naukę

W sobotę w ławkach zasiądzie większość z 10 566 uczniów pod okiem 918 nauczycieli skupionych w Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce (CPSD). Należy do niej 75 szkół z 11 stanów.

Prezes CPSD dr Dorota Andraka wyjaśniła PAP, że jest to organizacją oświatowa, prowadząca działalność edukacyjną i kulturalną wśród polonijnych dzieci i młodzieży. Koncentruje się zwłaszcza na nauce języka polskiego, historii i geografii Polski, kultury oraz tradycji narodowych.

Według szefowej CPSD szkoły są jednostkami samodzielnymi. Kształcą w oparciu o statut zatwierdzony przez radę pedagogiczną i radę rodziców. Finansują to rodzice m.in. przy wsparciu Centrali. Wybór nauczycieli ciąży na dyrektorach szkół.

Andraka nie kryje problemów z pozyskaniem pedagogów z kwalifikacjami do uczenia języka polskiego. Przypomina, że jej instytucja dwukrotnie zorganizowała studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, raz z Lubelskim Uniwersytetem im. Marii Skłodowskiej-Curie, a później - z Uniwersytetem Warszawskim.

Do wydarzeń mających uatrakcyjnić program nauczania prezes CPSD zalicza konkursy międzyszkolne, festiwale, spotkania m.in. z pisarzami czy aktorami, wakacyjne obozy w Polsce i udział w projektach Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN), Senatu RP oraz MSZ.

"Jednym z ważniejszych działań, aby uczeń miał motywację do nauki języka polskiego są egzaminy: LOTE (Language Other Than English) i Certyfikaty z języka polskiego jako obcego. Egzamin LOTE daje uczniowi dodatkowe kredyty z języka w amerykańskiej szkole średniej, a Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem, poświadczającym znajomość języka polskiego (co pozwala też uzyskać kredyty na uczelniach amerykańskich)" - wyszczególnia Andraka.

W odniesieniu do podręczników podkreśla, że są używane zależnie od potrzeb uczniów. Niektóre piszą nauczyciele CPSD, np. "Polskie Niezapominajki - podręcznik i ćwiczenia do klas 1-3". Są też inne, w tym autorstwa pedagogów z Chicago.

"Korzystamy z szerokiej gamy platform edukacyjnych, obejmujących nauczanie języka polskiego, geografii i historii, opłacanych ze środków CPSD, a także z materiałów udostępnianych przez inne ośrodki edukacyjne" - wylicza prezes Centrali.

Jak dodaje jej instytucja powołała w 2016 roku pozarządową Fundację na Rzecz Wspierania i Rozwoju Szkół Polonijnych. Łączy ona działalność szkόł polonijnych z różnymi placόwkami i organizacjami w Polsce. Opracowuje projekty korzystając z funduszy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, MEiN oraz MSZ.

Za największy sukces CPSD Andraka uznaje stabilizację szkół polonijnych na wschodnim wybrzeżu USA i możliwość wspierania ich pod względem metodycznym i finansowym.

Wspomina o wydawanym kwartalniku "Asystent" wspierającym kadrę oraz służącym zbliżeniu rozproszonego środowiska nauczycieli i zdobywaniu współpracowników z prestiżowymi nazwiskami. Wskazuje też na powołane w sierpniu Centrum Metodyczne dla Nauczycieli Polonijnych, które będzie organizowało warsztaty dla nauczycieli polonijnych

Zdaniem szefowej Centrali niezbędne jest uporządkowanie procedur wydawania legitymacji szkolnych przez konsulaty oraz jednolitych świadectw, jako dokumentu MEiN dla uczniów szkół społecznych. Mówi też o potrzebie uregulowania pod względem prawnym i zaliczenia do emerytury w Polsce lat pracy nauczycielom szkół polonijnych.

"Jesteśmy w trakcie organizacji studiów kwalifikacyjnych do nauczania języka polskiego jako obcego. Jednym z ważniejszych wyzwań jest też powrót do integracji uczniów szkół polonijnych z ich rówieśnikami z Polski poprzez organizowanie kolonii, obozów, wycieczek oraz wymiany studenckiej" - dodaje dr Andraka.

CPSD zrzesza 75 szkόł ze stanόw: Nowy Jork, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Pensylwania, Teksas, Arizona, Wisconsin, Ohio i Floryda.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski