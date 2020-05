USA: 1536 zgonów z powodu koronawirusa w ciągu doby (aktualizacja)

Po dwóch dobach z liczbą ofiar śmiertelnych niższą niż 1 tys. w ciągu ostatnich 24 godzin w USA odnotowano 1536 zgonów osób zakażonych koronawirusem - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Tym samym od początku epidemii w Stanach Zjednoczonych na Covid-19 zmarło 91 845 chorych. Z tej liczby blisko jedna trzecia przypada na stan Nowy Jork - 28 558.

W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono do wtorku ponad 12,2 mln testów na koronawirusa. Ok. 1 mln 528 tys. z nich dało wynik pozytywny. W ciągu minionych 24 godzin liczba wykrytych w USA zakażeń zwiększyła się o ok. 20 tys.

Dziennie w Stanach Zjednoczonych przeprowadza się ponad 300 tys. testów.

Najnowsze dobowe dane obejmują 24 godziny od godz. 2:30 czasu polskiego w nocy z poniedziałku na wtorek.

Wcześniej w niedzielę i poniedziałek - zgodnie ze statystykami Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa - odnotowano w USA mniej niż tysiąc ofiar śmiertelnych w ciągu 24 godzin. Poprzedni dobowe bilanse informowały o 820 i 759 zgonach.

Uaktualnione szacunki ekspertów z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle przewidują, że do 4 sierpnia może umrzeć do 143 tys. Amerykanów zakażonych SARS-CoV-2.