USA: 19 policjantów z Austin usłyszało zarzuty napaści z bronią w ręku podczas tłumienia protestów

Wielka ława przysięgłych w Teksasie postawiła w czwartek zarzuty 19 policjantom z Austin interweniujących w trakcie protestów po zabiciu George'a Floyda . Oskarżono ich o napaść z użyciem broni. Szef policji Joseph Chacon stanął w ich obronie.

AP oceniła oskarżenie jako jedno z największych i najpoważniejszych w USA, jeśli chodzi o zachowanie funkcjonariuszy podczas tłumienia protestów społecznych. W 2020 roku po zabiciu przez policjanta w Minneapolis czarnoskórego George'a Floyda doszło do demonstracji w wielu miastach. Doprowadziło to do rezygnacji lub odwołania w Ameryce kilku szefów policji.

Informacje o oskarżeniach pod adresem policji pojawiły się już po zatwierdzeniu przez władze Austin odszkodowania w wysokości 10 mln dolarów dwóm osobom zranionym przez funkcjonariuszy podczas protestów. Najwyższą kwotę 8 mln dolarów otrzymał w ramach ugody 20-letni wówczas Justin Howell. Według rodziny doznał on pęknięcia czaszki i uszkodzenia mózgu. 26-letniemu Anthony'emu Evansowi zranionemu w szczękę miasto zapłaciło 2 miliony dolarów. Obydwaj zostali postrzeleni pociskami gumowymi. Wcześniej, w lutym 150 tys. dolarów przyznano Arianie Chavez. Trafienie w głowę mniej groźnym pociskiem wywołało u niej wstrząs mózgu.

Zarazem, na początku lutego, prokuratora postawiła zarzuty dwóm policjantom z Dallas oskarżonym o zranienie demonstrantów przy użyciu mniej śmiercionośnej amunicji.

"Oznacza to podjęcie przez liberalną stolicę Teksasu walki z brutalnością policji w obliczu narastającej krytyki. Wciąż nie milknie ona w związku z reakcją na protesty, co wzmogło presję na ówczesnego szefa policji Briana Manleya, by w końcu ustąpił ze stanowiska" - pisze Associated Press.

Agencja przytacza wypowiedź dr. Kristofora Olsona, który w trakcie demonstracji był na dyżurze w pogotowiu ratunkowym Dell Seton Medical Center w Austin. Mówił, że był zszokowany liczbą osób z obrażeniami. Zdaniem prokuratora okręgowego hrabstwa Travis José Garzy wielu nigdy nie odzyska zdrowia.

"Wielu zranionych przez funkcjonariuszy organów ścigania podczas protestów było niewinnymi przechodniami" - twierdził.

Latem za niewłaściwe postępowanie w czasie protestów 11 funkcjonariuszy otrzymało kary dyscyplinarne. Siedmiu innych przeniesiono do służby administracyjnej.

W czwartek szef policji w Austin Joseph Chacon wyraził rozczarowanie oskarżeniem 19 funkcjonariuszy. Stanął w ich obronie na konferencji prasowej. Argumentował, że nikt nie przewidział skali protestów w których brały udział nie setki lecz tysiące ludzi. Przekonywał, że policjanci byli atakowani dużymi kamieniami, butelkami, a nawet koktajlem Mołotowa i musieli sie bronić.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski