USA: 2 nastolatków aresztowanych pod zarzutem zabicia 4 i zranienia kilkunastu osób w Alabamie

Dwóch nastolatków aresztowano i oskarżono o zamordowanie w Dadeville, w Alabamie, w minioną sobotę podczas przyjęcia urodzinowego czterech i zranienie co najmniej 15 osób. Powiadomił o tym w środę sierżant Jeremy Burkett ze stanowej agencji egzekwowania prawa (ALEA).

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"17-letni Ty Reik McCullough, i 16-letni Travis McCullough, zostali oskarżeni o cztery zabójstwa (reckless murder). Obaj będą odpowiadać przed sądem jako dorośli" - poinformowała CBC News. Do aresztowania doszło we wtorek.

Jak wyjaśnił PAP adwokat Jerzy Sokół, mieszkający w Nowym Jorku, w języku polskim nie ma odpowiednika sformułowania "reckless murder". Jego zdaniem najbliżej można to określić jako "zabójstwo w wyniku lekkomyślności".

Amerykańskie media podają, że zranionych w strzelaninie było od co najmniej 15 do 32 osób. Stało się to w trakcie przyjęcia urodzinowego 16-letniej Alexis Dowdell. Wśród zabitych był jej 18-letni brat.

"+Wszystko, co pamiętam, to że mój brat chwycił mnie i popchnął na ziemię+ - powiedziała Alexis. Wpadła w kałużę krwi. Alexis wstała i wybiegła na zewnątrz, gdzie połączyła się z mamą. Ale Phila nigdzie nie było" - relacjonowała CNN.

Według prokuratora okręgowego Mike'a Segresta ponieważ zranionych zostało w czasie przyjęcia dziesiątki osób, oskarżonym grozi więcej zarzutów.

"Wciąż mamy czterech, którzy są w szpitalu, czterech, którzy są w stanie krytycznym" - dodał Segrest.

Władze do tej pory nie ujawniły więcej szczegółów na temat podejrzanych. Nie określiły motywu zbrodni.

Zgodnie z archiwum rejestrującym przemoc przy użyciu broni (GVA) masakra w Alabamie była jedną z co najmniej 165 masowych strzelanin - z czterema lub więcej postrzelonymi z wyłączeniem napastnika - w pierwszych czterech miesiącach tego roku.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski