USA: 207 osób zakażonych koronawirusem zmarło w stanie Nowy Jork (aktualizacja)

207 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w stanie Nowy Jork - poinformował w niedzielę podczas codziennej konferencji prasowej gubernator Andrew Cuomo. Poprzedni dobowy raport mówił o 226 ofiarach śmiertelnych Covid-19.

Trzydniowa średnia liczba nowych hospitalizacji wyniosła 521. Dzień wcześniej była o 51 wyższa.

Cuomo poinformował też o wprowadzeniu nowej zasady, zgodnie z którą wszyscy pracownicy domów opieki muszą być poddawani testom na obecność koronawirusa dwa razy w tygodniu.

Wśród nowych zasad znalazł się też zakaz wypisywania pacjentów z Covid-19 ze szpitali do domów opieki, dopóki test na obecność koronawirusa nie da wyniku negatywnego.

"To jest reguła, a nie +będzie mi miło, jeżeli tak zrobicie+" - powiedział Cuomo, dodając, że zakłady, które nie będą przestrzegały zasad, stracą licencję.

Agencja AP przypomniała, że w związku z dyrektywą Departamentu Zdrowia stanu Nowy Jork z 25 marca domy opieki były zobowiązane do przyjmowania pacjentów wracających do zdrowia po Covid-19. Polityka, podobna do tej w sąsiednim stanie New Jersey, miała na celu zwolnienie łóżek szpitalnych dla kolejnych chorych.

Gubernator powiedział, że badane jest 85 przypadków rzadkiej choroby, która może być powiązana z Covid-19. Jej objawy, jak powiedział, przypominają chorobę Kawasakiego lub zespół wstrząsu toksycznego. W jej wyniku, jak podał w sobotę, zmarło troje dzieci. W niedzielę Cuomo poinformował, że badane są dwa kolejne zgony.