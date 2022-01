USA: 2584 loty zostały odwołane z powodu pogody i koronawirusa

2584 loty zostały w sobotę odwołane w Stanach Zjednoczonych. Powód - niesprzyjająca pogoda w kilku regionach kraju oraz rozprzestrzeniający się wariant koronawirusa Omikron - podał portal FlightAware, zajmujący się monitorowaniem ruchu lotniczego.

Ponadto, jak podaje FlightAware, w sobotę 3271 lotów do lub ze Stanów Zjednoczonych było opóźnionych. Na całym świecie takich połączeń z opóźnieniami było 7381.

Najwięcej zakłóceń było w amerykańskiej linii lotniczej Southwest Airlines, która musiała anulować 13 proc. swojego planu lotów.

Spośród lotnisk największe perturbacje wystąpiły w Chicago, głównie ze względu na trudne warunki pogodowe - spodziewaną w tym regionie burzę śnieżną w sobotnie popołudnie i noc.

Globalny transport lotniczy jest również bardzo zakłócony przez Omikrona. Wielu pilotów i członków załóg lotniczych jest nieobecnych w pracy po zakażeniu się koronawirusem, co zmusza firmy, nie mające wystarczającej liczby personelu do zapewnienia lotów, do ich odwołania.