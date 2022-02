USA: 30 lat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na nowojorskiej ekspozycji

Przed konsulatem RP na nowojorskim Manhattanie czynna jest jubileuszowa ekspozycja prezentująca historię odrodzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Usytuowana w centrum Manhattanu wystawa przypomina 30-letnie dzieje giełdy po systemowej transformacji. Pokazuje jej siedziby, początki funkcjonowania rynku kapitałowego w powojennej Polsce i wyjaśnia znaczenie symboli giełdowych. Plansze uwzględniają też ciekawostki dotyczące kulisów funkcjonowania giełdy.

Jak podkreślił w piątek w rozmowie z PAP konsul generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki, GPW jest jedną z niewielu giełd, która po upadku komunizmu od początku prowadziła transakcje w formie komputerowej. Wystawa ilustruje ważne wydarzenia z ostatnich lat, w tym jak się zmienia postrzeganie polskiego rynku, a co za tym idzie także giełdy. Są także statystyki obrazujące jak dynamicznie się ona rozwija i jakie ma plany na przyszłość.

Część ekspozycji poświęcona jest jubileuszowi 30-lecia funkcjonowania Biura Maklerskiego Pekao S.A. Jest ono współorganizatorem wystawy. Otworzył ją konsul wraz z prezesem Zarządu GPW Markiem Dietlem.

Kubicki zwrócił uwagę, że wciąż trwają przedłużone nieco obchody 30-lecia odrodzenia warszawskiej giełdy po transformacji systemu. Jak dodał, pierwotnie giełda powstała w Warszawie w roku 1817, dokładnie w tym czasie kiedy nowojorska znana wówczas jako New York Stock and Exchange Board.

"Daje to pewną perspektywę i dowodzi, że Polska zawsze w swej historii, zwłaszcza w obszarze gospodarczym, była krajem innowacyjnym i pionierskim jeśli chodzi o rozwój rynku, przede wszystkim kapitałowego. Mamy w tym zakresie duże tradycje" - podkreślił Kubicki akcentując, że dzisiaj GPW jest jedną z najbardziej innowacyjnych na świecie.

"Przez wystawę opowiadamy w pewnym sensie historię polskiej transformacji, kraju, który wyrwał się z okowów komunizmu, kraju nieustającego wzrostu gospodarczego. Zbudowaliśmy dobrze prosperującą gospodarkę broniącą się skutecznie przed rozmaitymi kryzysami" - zaznaczył.

Zdaniem konsula ekspozycja ma zachęcić nowojorczyków m.in. do zainteresowania giełdą pod kątem inwestycji i portfelem spółek, które są tam notowane. Mówił, że może to stanowić przyczynek do rozwoju GPW i przynieść praktyczne efekty.

Kubicki powrócił też do łączącego się z 30-leciem warszawskiej giełdy wtorkowego spotkania na Wall Street z zarządem The New York Stock Exchange polskiej delegacji z wicepremierem i ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem.

"Była tam mowa o obszarach, na których obydwie giełdy mogłyby współpracować. Pokazuje to też siłę naszej warszawskiej giełdy, która nie jest porównywalna wielkościowo z nowojorską, ale może z nią stawać w jednym rzędzie w niektórych obszarach, a nawet ją wyprzedza w różnych kwestiach tyczących innowacji, digitalizacji. Nasi amerykańscy partnerzy chcą z tego skorzystać. Chwalimy się dobrze prosperującą spółką, która jest odzwierciedleniem dobrej kondycji polskiej gospodarki" - ocenił konsul.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski