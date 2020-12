USA: 3124 zgony z powodu Covid-19 w ciągu ostatniej doby

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (UJH) w Baltimore poinformował w czwartek w nocy czasu lokalnego, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 3124 ofiary śmiertelne Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 221 267 kolejnych osób.

UJH podał, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 15 mln 582 840 przypadków zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych sięga 292 091.

W czwartek panel zewnętrznych doradców amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) opowiedział się przeważającą większością głosów za użyciem w nagłych przypadkach szczepionki przeciwko koronawirusowi firm Pfizer Inc. BioNTech. Toruje to drogę do zatwierdzenia preparatu przez FDA już w piątek.

Stosunkiem głosów 17:4, przy jednym wstrzymującym się, panel zadecydował, że korzyści z użycia preparatu są większe niż ryzyko, jakie stwarza dla osób w wieku 16 lat i starszych, które mają być objęte szczepieniami.

"Skuteczność szczepionki jest imponująca" - ocenił cytowany przez "Wall Street Journal" Eric Rubin, mikrobiolog z Harvardu, redaktor naczelny magazynu "New England Journal of Medicine", który brał udział w pracach panelu FDA.

W podobnym tonie wypowiedział się też inny członek panelu Ofer Levy, dyrektor programu szczepień w Boston Children's Hospital.

"Kiedy dziennie umiera na koronawirusa 2000-3000 ludzi, wybór jest dla mnie oczywisty" - oświadczył po głosowaniu.

Natomiast dziekan szkoły medycznej chicagowskiego Rosalind Franklin University of Science and Medicine, Archana Chatterjee, zdecydowała się nie głosować za rekomendowaniem preparatu do użytku. Jej zdaniem nie ma żadnych uzasadnionych powodów, by traktować 16 i 17-latków jako priorytetową w szczepieniach.

"Oni nie są grupą wysokiego ryzyka" - zaznaczyła Franklin. Dodała, że w jej ocenie dane dotyczące tej grupy pochodzące z fazy eksperymentalnej nie są pełne.

Także wirusolog z Uczelni Medycznej Uniwersytetu Michigan, Oveta Fuller, była przeciwna rekomendacji. W jej opinii, niezbędne są co najmniej dwa kolejne miesiące obserwacji, by można było ustalić, czy szczepionka zmniejsza wskaźnik przenoszenia wirusa.

U co najmniej dwóch pacjentów, którzy otrzymali preparat w tym tygodniu w Anglii, wystąpiły reakcje alergiczne. Członkowie panelu wezwali FDA i firmę Pfizer do dalszych badań tego problemu.

"Decyzja panelu doradczego toruje FDA drogę do wydania zezwolenia na wprowadzenie szczepionki. Jest to oczekiwane już w piątek lub w najbliższy weekend, biorąc pod uwagę skalę kryzysu zdrowia publicznego oraz analizy naukowe wykazujące, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna w 95 proc." - podkreślił w komentarzu redakcyjnym "Wall Street Journal".

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski