USA: 335 ofiar śmiertelnych koronawirusa w stanie Nowy Jork

335 osób zmarło z powodu koronawirusa w stanie Nowy Jork w ciągu minionych 24 godzin - poinformował we wtorek gubernator Andrew Cuomo. Dzień wcześniej zmarło 337 chorych.

Cuomo oznajmił, że będzie można "ponownie otworzyć stan" dopiero wtedy, gdy obciążenie szpitali spadnie poniżej poziomu 70 proc., a wskaźnik transmisji wirusa poniżej 1,1 (chory zakaża statystycznie kolejne 1,1 osoby).

Dodał, że te rejony stanu, które chcą wcześniej znieść restrykcje, muszą zapewnić osobom zakażonym miejsca izolacji, jeśli nie mogą one odbyć kwarantanny w domu.

Cuomo oświadczył też, że liczba osób przyjętych do szpitali w ciągu ostatniej doby spadła do najniższego dziennego poziomu od ponad miesiąca. To, według niego znak, że kryzys ustępuje, a szczyt pandemii jego stan ma za sobą.

Gubernator skrytykował jednak władze federalne mówiąc, że główna odpowiedzialność za walkę z pandemią nie powinna spoczywać na stanach. "Gdzie byli wszyscy?" - pytał retorycznie podczas codziennego briefingu, odnosząc się do okresu, w którym koronawirus był tylko na terenie Chin, ale wiadomo było wtedy, że może dotrzeć do USA. "Gubernatorzy nie wywołują globalnej pandemii" - powiedział Cuomo.

We wtorek Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore podał, że liczba przypadków zakażeń koornawirusem w USA przekroczyła 1 mln. To jedna trzecia wszystkich infekcji na świecie. W Stanach Zjednoczonych na Covid-19 zmarło 57200 osób.