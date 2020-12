USA: 3401 osób zmarło w ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (UJH) w Baltimore poinformował w środę w nocy, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Stanach Zjednoczonych 3401 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 195 033 kolejnych osób.

Amerykańska uczelnia podała, że od wybuchu epidemii w USA odnotowano łącznie 18 mln 410 130 przypadków zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych sięga 325 829.

W środę burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio ogłosił obowiązek kwarantanny dla przybyszów z Wielkiej Brytanii. Stosowanie się do tego wymogu mają sprawdzać w każdym hotelu lub mieszkaniu przyjezdnych funkcjonariusze biura szeryfa. Lekceważenie przepisu grozi karą w wysokości 1000 dolarów za każdy dzień.

Wszyscy podróżujący z zagranicy muszą podać swoje dane kontaktowe po przybyciu do miasta. Zgodnie z przepisami stanowymi ludzie przybywający z większości stanów i krajów muszą odbyć kwarantannę przez dwa tygodnie. Mogą ten termin skrócić poddając się testom, które przyniosą wynik negatywny na obecność Covid-19.

Miejska służba zdrowia w Nowym Jorku niepokoi się odkryciem nowej mutacji koronawirusa w Wielkiej Brytanii, co skłoniło tamtejsze władze do wprowadzenia blokad w większości kraju. Niedawno w zidentyfikowano tam również dwa przypadki nowej mutacji wirusa pochodzące z Republiki Południowej Afryki. Wczesne badania wskazują na to, że łatwiej się nimi zarazić. W Ameryce nie stwierdzono jeszcze obecności nowej mutacji.

"Nie możemy ryzykować (zakażenia) od żadnych podróżnych, szczególnie od przybywających z Wielkiej Brytanii" - podkreślił burmistrz.

Podobnie jak w poprzednich okresach świątecznych, zastępcy szeryfa będą monitorować sytuację na głównych węzłach komunikacyjnych - lotniskach, dworcach kolejowych, zajezdniach autobusowych i na przejazdach przez mosty. Mają informować podróżnych o stanowych zasadach kwarantanny i udzielać związanych z tymi informacji.

Według de Blasio Biuro Szeryfa zatrzymało 10 000 kierowców na punktach kontrolnych. Jak wyjaśnił funkcjonariusze powiadamiają przybyszów w ramach kampanii egzekwowania prawa i świadomości społecznej o obowiązujących przepisach.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski