USA: 45 aktywistów ekologicznych aresztowanych w Nowym Jorku za blokowanie dróg w trakcie wizyty Bidena

Policja w Nowym Jorku policja aresztowała w poniedziałek 45 osób domagających się, aby prezydent Joe Biden przeforsował swoją agendę dotyczącą walki ze zmianami klimatycznymi. Prezydent wypowiadał się na temat ochrony środowiska podczas wizyty w sąsiednim stanie New Jersey.

Zwolennicy batalii z zmianami klimatycznymi blokowali m.in autostrady na Manhattanie. Wśród uczestników manifestacji byli członkowie ugrupowania Extinction Rebellion NYC (ERNYC). Wzywali amerykańskiego przywódcę do wzmocnienia wysiłków dla przeforsowania jego agendy klimatycznej ujętej w projekcie "Build Back Better".

"Jeśli nie podejmiemy działań dzisiaj miasto Nowy Jork znajdzie się do 2100 roku pod wodą. To sprawa życia i śmierci" - argumentowali na Twitterze członkowie ERNYC cytowani przez lokalną telewizję PIX 11.

Według policji 13 osób aresztowano podczas demonstracji na autostradzie we wschodniej części Manhattanu przebiegającej wzdłuż East River. 32 inne zatrzymano na autostradzie po drugiej stronie Manhattanu, wiodącej wzdłuż rzeki Hudson.

Biden dąży do ponadpartyjnego porozumienie w sprawie federalnego projektu finansowania wydatków na naprawę dróg i mostów, linii kolejowych, rozszerzenie opieki nad dziećmi, w tym przedszkolnymi oraz walkę ze zmianami klimatycznymi. W trakcie jednodniowego pobytu w New Jersey wezwał Kongres do sfinalizowania prac nad projektem.

"Ta inicjatywa to stawianie na Amerykę, wiara w Amerykę, wiara w Amerykanów. (…) Jeśli spojrzeć na historię narodu, to staje się jasne, że mając odpowiednie możliwości nigdy, przenigdy nie zawiódł swojego kraju. Więc zróbmy to. Ruszajmy." - nawoływał prezydent.

Wezwał zarówno do uchwalenia ustawy infrastrukturalnej wartości 1 bln dolarów jak i kolejnej mającej na celu m.in. przeciwdziałanie szkodliwym dla całej planety zmianom klimatycznym.

Jak przypomniał portal internetowy "nj.com" w New Jersey, do tej pory Izba Reprezentantów Kongresu USA nie zatwierdziła ustawy infrastrukturalnej. Demokraci nie poparli jej, dopóki nie dojdzie do ugody na temat aktu prawnego obejmującego także batalię za zmianami klimatycznymi, rozszerzającego świadczenia w zakresie ochrony zdrowia i zwiększającego fundusze na opiekę nad dziećmi.

Biden przybył do New Jersey na tydzień przed wyborami lokalnymi w celu poparcia ubiegającego się o reelekcję demokratycznego gubernatora Phila Murphy'ego. Jego republikańskim rywalem jest Jack Ciattarelli. Gdyby Murphy wygrał, byłby pierwszym Demokratą wybranym na drugą kadencję w tym stanie od czasu Brendana Byrne'a w 1977 roku.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski