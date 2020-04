USA: 481 nowych zgonów z powodu koronawirusa w stanie Nowy Jork

481 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w stanie Nowy Jork - poinformował we wtorek gubernator Andrew Cuomo. To drugi dzień z rzędu, gdy liczba nowych zgonów nie przekroczyła 500.

Raport z poprzedniego dnia mówił o 478 nowych przypadkach śmiertelnych.

Cumo podkreślił, że nieznacznie zmniejszyła się także liczba osób, które w ciągu ostatniej doby trafiły do szpitali (z 1380 do 1308). Gubernator wyjaśnił, że w sumie w szpitalach w stanie Nowy Jork przebywa obecnie 16076 osób. O ponad 100 zmalała liczba osób podłączonych do respiratorów.