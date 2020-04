USA: 481 zgonów z powodu Covid-19 w Nowym Jorku; o 3 więcej niż w przeddzień

Władze Nowego Jorku poinformowały we wtorek, że w ciągu minionej doby z powodu Covid-19 zmarło 481 osób - o 3 więcej niż w przeddzień, gdy zmarło 478 osób. Bilans wszystkich ofiar śmiertelnych wynosi 14 828. Liczba zakażonych SARS-CoV-2 przekroczyła 250 tys.

Zarazem w mieście, gdzie w ubiegłym tygodniu wprowadzone nakaz zakrywania twarzy maskami, stopniowo normalizuje się sytuacja w szpitalach. W ciągu tygodnia liczba hospitalizowanych pacjentów obniżyła się o 2 tys. do aktualnego poziomu 16 076. Liczba pacjentów spada już ósmy dzień z rzędu. Zmniejszyła się też liczba osób w najcięższym stanie. Podłączonych do respiratorów jest około 4 tys. Ich liczba zmalała o 127, co jest największym dobowym spadkiem od początku epidemii.

W tym kontekście władze stanowe uznały, że nie ma już potrzeby wykorzystywania statku-szpitala USS Comfort, który przybył do Nowego Jorku 30 marca. Na pokładzie statku leczono 179 pacjentów, we wtorek było ich tam 56. Gubernator Andrew Cuomo powiedział prezydentowi USA Donaldowi Trumpa, że statek może już powrócić do portu macierzystego w Virginii, by nieść pomoc bardziej potrzebującym.

Jednocześnie gubernator Cuomo zapowiedział stopniowe znoszenie restrykcji w różnych częściach stanu i "odmrażanie" gospodarki. "Będziemy podejmować decyzje o ponownym otwieraniu niektórych regionów w oparciu o fakty i rozwój wydarzeń w tych regionach" - podkreślił gubernator podczas wtorkowej konferencji rasowej, która miała miejsce w Buffalo, w północnej części stanu Nowy Jork.

"Na podobieństwo innych stanów, które rozluźniają restrykcje w związku ze specyficzną sytuacją, jaka tam panuje, tak samo i my będziemy łagodzić restrykcje" - podkreślił. Nie krył, że władzom zależy na jak najszybszym ponownym uruchomieniu gospodarki, ale zaznaczył, że ważne jest też zrozumienie specyfiki i zróżnicowania sytuacji w poszczególnych częściach stanu Nowy Jork.

"W niektórych placówkach jest wiele pustych łóżek. Z powodu braku pacjentów dochodzi nawet do zwalniania personelu w niektórych rejonach" - powiedział. W jego ocenie w części szpitali będzie można wznowić przeprowadzanie zaplanowanych wcześniej operacji i podjąć leczenie ludzi, którzy nie są zakażeni SARS-CoV-2, a cierpią na inne schorzenia".

"Zezwolimy na to w tych hrabstwach, gdzie nie ma problemu z Covid-19" - zapowiedział. Nie będzie to jednak dotyczyć klinik w Westchester, Albany, Buffalo i szpitali w samym Nowym Jorku, gdzie sytuacja jest wciąż bardzo poważna.

Zapowiedź zniesienia części restrykcji i skoncentrowania się na efektywnym przeprowadzaniu testów - prezydent Donald Trump miał we wtorek obiecać gubernatorowi stanu Nowy Jork pomoc w zwiększeniu liczby badanych próbek w Nowym Jorku do 40 tys. dziennie - odbierana jest jako kwestia przyszłości.

Miasto, które odnotowało w ostatnich tygodniach gwałtowny przyrost liczby zakażonych, będzie musiało przekonać obywateli, że mogą czuć się bezpiecznie w przestrzeni publicznej. Takiego przeświadczenia nie ma wielu mieszkańców Nowego Jorku.

W środę zapadnie decyzja, czy w Nowym Jorku odbędą się wybory mające wyłonić kandydata Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich. Jedynym oficjalnym kandydatem tej partii pozostał b. wiceprezydent Joe Biden. Za odwołaniem tych wyborów opowiada się m.in. przewodniczący Partii Demokratycznej stanu Nowy Jork Jay Jacobs.

"Im więcej zrobimy, by zmniejszyć czynnik ryzyka związany z prawyborami, tym będzie to rozsądniejsze" - argumentował Jacobs.

Zgodnie z planem miałoby się natomiast odbyć głosowanie, które wyłoni kandydatów do Kongresu USA, stanowej legislatury i władz lokalnych.