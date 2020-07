USA: 57 tysięcy nowych przypadków Covid-19 i prawie 680 zgonów w ciągu doby

W ciągu ostatniej doby w USA zarejestrowano nieco ponad 57 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 679 kolejnych zgonów - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Całkowita liczba przypadków Covid-19 zdiagnozowanych w Stanach Zjednoczonych przekroczyła już 4,28 mln. Od początku epidemii z powodu koronawirusa zmarło w tym kraju ponad 147 tysięcy osób.

Pod względem liczby zgonów i wykrytych przypadków USA są zdecydowanym światowym liderem.

Jak przewiduje University of Washington w Seattle, do końca października na Covid-19 w Stanach Zjednoczonych umrze ok. 220 tys. osób.

Po poprawie pod koniec wiosny sytuacja epidemiologiczna w USA od połowy czerwca gwałtownie się pogorsza. Dotyczy to głównie stanów na południu i zachodzie kraju, w tym Teksasu, Florydy i Kalifornii.