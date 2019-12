USA: 6 aresztowanych ws. zabójstwa czterech mężczyzn na przyjęciu w Kalifornii

Policja w Kalifornii ogłosiła we wtorek, że aresztowała sześciu podejrzanych o zastrzelenie czterech mężczyzn w Kalifornii podczas rodzinnego przyjęcia w listopadzie. Zatrzymani są członkami gangu i przyznali się do zabicia ofiar.

Ofiary zostały zastrzelone 17 listopada we Fresno w stanie Kalifornia, kiedy podejrzani zakradli się na podwórko domu i otworzyli ogień z broni półautomatycznej do osób oglądających tam mecz futbolu amerykańskiego.

Szef policji we Fresno, Andy Hall, powiedział na konferencji prasowej, że podejrzani przyznali się do ataku; miał on być zemstą na rywalizującym gangu, który według sprawców strzelaniny był odpowiedzialny za zabicia brata jednego z nich kilka godzin wcześniej.

Wszystkie ofiary to członkowie grupy etnicznej Hmong, wywodzącej się z Azji Południowo-Wschodniej, a strzelanina, w której sześć osób zostało też rannych, wstrząsnęło miastem, w którym mieszka druga co do wielkości społeczność Hmong w Stanach Zjednoczonych.