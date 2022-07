USA: 650 osób zginęło w 2021 roku próbując nielegalnie przedostać się z Meksyku

Podczas prób przekroczenia granicy Meksyku z Stanami Zjednoczonymi w 2021 roku zginęło 650 osób - poinformował Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM).

Agencja ONZ zwraca uwagę, że jest to najwyższa liczba ofiar śmiertelnych od roku 2014. Jak dodała, w pierwszych sześciu miesiącach tego roku zginęło już 290 ludzi i wliczono w ten bilans tragedię na obrzeżach teksańskiego San Antonio, gdzie z powodu urazów spowodowanych wysoką temperaturą, w rozgrzanej poniedziałkowym upałem ciężarówce nie mającej klimatyzacji, śmierć poniosło 53 imigrantów.

Jednocześnie CNN podkreśliła, że w USA wzmogły się znacząco wysiłki zmierzające do wychwytywania nielegalnych imigrantów, a także ich ratowania w niebezpiecznych warunkach. Jak dodała, w oparciu o amerykańską Służbę Celną i Ochrony Granic (CBP), od października wzdłuż granicy z Meksykiem doszło do ponad 14 tys. takich akcji. Jest to wzrost z 12 833 odnotowanych w roku fiskalnym 2021, w porównaniu do obecnego.

Śledczy łączą to z biedą, od której chcą oderwać się imigranci, zwłaszcza z Ameryki Południowej.

"Tragedia powtarza się przez całe lata. W 2003 roku, gdy temperatura wzrosła do niemal 38 stopni Celsjusza, w półciężarówce w Teksasie znaleziono 18 martwych osób w wieku od 7 do 91 lat. Było tam także blisko 100 innych ludzi" - przypomina CNN.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski