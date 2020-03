USA: 7 osób z jednej rodziny zakażonych koronawirusem, 3 zmarły

U siedmiu osób należących do jednej rodziny ze stanu New Jersey w USA potwierdzono zakażenie koronawirusem, trzy z nich zmarły. Do zakażenia prawdopodobnie doszło podczas rodzinnego obiadu - poinformował w czwartek w swoim wydaniu internetowym dziennik "The New York Times".

73-letnia Grace Fusco zmarła w środę, nie wiedząc, że wcześniej z powodu Covid-19 zmarło dwoje jej dzieci. Najstarsza córka Fusco - Rita - zmarła w piątek. O tym, że była zakażona koronawirusem, bliscy dowiedzieli się dopiero po jej śmierci. Najstarszy syn - Carmine - zmarł w środę.

Jak powiedział gazecie bliski rodziny, zakażonych koronawirusem jest jeszcze czworo z 11 dzieci Fusco. Troje z nich jest w stanie krytycznym.

Większość prawdopodobnie została zakażona podczas rodzinnego obiadu. Uczestniczyła w nim osoba, która miała wcześniej kontakt z pierwszą ofiarą śmiertelną Covid-19 w New Jersey. 20 członków rodziny jest objętych kwarantanną domową.