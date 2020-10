USA: 747 wybrany najgrubszym niedźwiedziem na Alasce

Niedźwiedź brunatny z Parku Narodowego Katmai nazwany 747 pokonał 11 rywali i zwyciężył w dorocznym konkursie na najgrubszego niedźwiedzia Alaski - poinformowała w środę agencja Reutera.

747, jeden z ponad 2,2 tys. niedźwiedzi brunatnych zamieszkujących Park Narodowy Katmai, wygrał we wtorek w trwającym tydzień głosowaniu w ramach Fat Bear Week, czyli Tygodnia Grubego Niedźwiedzia.

Park poinformował w oświadczeniu, że 747 to godny zwycięzca. "W tym roku naprawdę przybrał na wadze, w lipcu wyglądał, jakby był wystarczająco gruby na hibernację, a mimo to nadal jadł, aż we wrześniu jego brzuch zdawał się ciągnąć po ziemi" - ocenił.

W ramach Fat Bear Week rywalizuje ze sobą 12 niedźwiedzi z Parku Narodowego Katmai. Fani porównywali ich zdjęcia i głosowali przez internet na swoich faworytów od 30 września do wtorkowego wieczoru. W finale 747 zmierzył się z Chunkiem. Zwycięzca zdobył ponad 47 tys. głosów, Chunk - ponad 21 tys.

Niedźwiedzie żyjące w Parku Narodowym Katmai po lecie ważą nawet ponad 450 kg. Podczas hibernacji mogą stracić jedną trzecią masy ciała.

Latem niedźwiedzie z Katmai gromadzą się nad rzeką Brooks, gdzie polują na łososie płynące do tarliska. W tym roku wzdłuż rzeki prawie nie było ludzi. Zwykle w szczycie sezonu bywa tam około 500 odwiedzających dziennie, ale w czasie pandemii ich liczba spadła do 50-100. Zdaniem przedstawicieli parku, niedźwiedzie miały dzięki temu lepszy dostęp do rzeki.

Pierwsze wydarzenie poświęcone grubym niedźwiedziom z Alaski odbyło się w 2014 r. jako Fat Bear Tuesday. Później przekształciło się w trwający tydzień konkurs, który ma na celu podniesienie świadomości na temat dzikiej przyrody w parku.