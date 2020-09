USA: 774 zgony z powodu Covid-19 w ciągu ostatniej doby

O 774 wzrósł w sobotę bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Od wybuchu epidemii liczba wykrytych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w USA przekroczyła 6,7 mln.

Zgodnie z zestawieniami telewizji NBC liczba zgonów na Covid-19 w USA jest już większa niż 200 tys. Dane Uniwersytetu Hopkinsa mówią o 199 258 ofiar śmiertelnych.

Najnowsze prognozy Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle przewidują, że do końca roku z powodu koronawirusa umrze ponad 370 tys. Amerykanów. Model ten zakłada, że nie dojdzie ani do znacznego poluzowania obostrzeń, ani do ich zaostrzenia.

W przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano w USA w ciągu minionych siedmiu dni w Arkansas (wskaźnik 7,3), Missisipi (4,1) i na Florydzie (3,4).

Najwięcej nowych przypadków SARS-CoV-2 w ciągu ostatniego tygodnia wykryto natomiast w Teksasie, Kalifornii i na Florydzie. Ogólnie w USA liczba potwierdzonych infekcji przekroczyła 6,7 mln.