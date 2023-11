Osiem osób zginęło w środę w wypadku samochodowym w południowym Teksasie, podczas próby zatrzymania przez policję kierowcy podejrzanego o przemyt migrantów – podał Departament Bezpieczeństwa Publicznego Teksasu.

Do zdarzenia doszło rano,gdy kierowca Hondy Civic przewożącej nielegalnych migrantów próbował ominąć na drodze funkcjonariuszy biura szeryfa hrabstwa Zavala zatrzymujących go do kontroli i zjechał na sąsiedni pas drogi gdzie zderzył się czołowo z ciężarówką.