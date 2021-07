USA: 82-letnia pionierka kosmonautyki poleci z Bezosem w kosmos

82-letnia Wally Funk, pionierka kosmonautyki w USA, poleci 20 lipca w kosmos z amerykańskim miliarderem Jeffem Bezosem - poinformowała w czwartek jego firma Blue Origin. Będzie ona najstarszą osobą, która kiedykolwiek przebywała w kosmosie.

Funk należy do grona czterech pasażerów planowanego załogowego lotu firmy Blue Origin, zajmującej się turystyką kosmiczną, obok Jeffa Bezosa, jego brata Marka oraz zwycięzcy czerwcowej aukcji, który za 28 mln USD kupił bilet na pierwszy suborbitalny lot turystyczny statku kosmicznego New Shepard; jego nazwiska dotąd nie ujawniono.

Jak podaje agencja AP, Blue Origin wybrało Funk, która nie zrobiła kariery astronautki przed kilkudziesięciu laty ze względu na płeć. Teraz poleci w kosmos jako "gość honorowy".

Funk jest jedną z kobiet z programu Mercury 13, które przeszły szkolenie astronautyczne w latach 60. XX wieku, ale nigdy nie udało im się dostać w kosmos lub nawet do korpusu astronautów NASA, ponieważ były kobietami. Wtedy wszyscy astronauci NASA byli wojskowymi pilotami doświadczalnymi i mężczyznami - wskazuje Associated Press.

W wieku 82 lat Funk zostanie najstarszą osobą, która wystartuje w kosmos. Pobije osiągnięcie nieżyjącego już Johna Glenna, który w wieku 77 lat poleciał na pokładzie promu kosmicznego Discovery w 1998 roku.

"Nikt nie czekał dłużej - napisał Bezos na Instagramie. - Nadszedł czas. Witamy w załodze, Wally. Jesteśmy podekscytowani, że polecisz z nami 20 lipca jako nasz gość honorowy".

Pierwszy lot New Shepard będzie przełomowym momentem w rozwoju turystycznych lotów kosmicznych. Statek przeszedł już testy bez udziału ludzi. New Shepard wzniesie się ok. 100 km nad Ziemię, a uczestnicy lotu przez kilka minut doświadczą stanu nieważkości.

Bezos, obecnie najbogatszy człowiek na świecie, ściga się z innymi miliarderami - Elonem Muskiem i Richardem Bransonem, którzy również rozwijają komercyjne loty kosmiczne. Już na początku lipca Branson może dołączyć do lotu testowego samolotu kosmicznego VSS Unity, rozwijanego przez jego firmę Virgin Galactic.