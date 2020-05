USA: 820 osób zmarło w ciągu doby z powodu koronawirusa

820 osób zmarło w ciągu doby z powodu koronawirusa w Stanach Zjednoczonych; bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA przekroczył już 89,5 tys. - wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Dobowy bilans zgonów odnotowany w niedzielę jest najniższy od 10 maja.

W ciągu minionych 24 godzin liczba wykrytych w Stanach Zjednoczonych zakażeń zwiększyła się o ok. 21 tys. Na blisko 11,5 mln wykonanych do tej pory w USA testów na koronawirusa ok. 1 mln 486 tys. dało wynik pozytywny i tyle wynosi całkoita liczba zakażeń w tym kraju.

Najnowsze dobowe dane obejmują 24 godziny od godz. 2:30 czasu polskiego w nocy z soboty na niedzielę.