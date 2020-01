USA: 84 proc. ankietowanych prawidłowo kojarzy pojęcie Holokaustu

84 proc. dorosłych mieszkańców USA kojarzy pojęcie Holokaustu z próbą wyniszczenia narodu żydowskiego bądź podobnymi tematami jak obozy koncentracyjne lub naziści - poinformował w środę waszyngtoński instytut badania opinii publicznej Pew Research Centre.

Wynika to z odpowiedzi na zawarte w jego ankiecie pytanie, do czego odnosi się wyraz Holokaust. Przy każdym z czterech pozostałych pytań miało się do dyspozycji cztery potencjalne odpowiedzi, w tym jedną właściwą, oraz sformułowanie "nie mam co do tego pewności/brak odpowiedzi".

O tym, że Holokaust miał miejsce w przedziale czasowym od 1930 do 1950 roku wiedziało 69 proc. respondentów. 63 proc. wybrało odpowiedź, że tworzone przez nazistów getta były dzielnicami przymusowego zamieszkania Żydów.

W przypadku pytania, ilu Żydów zabito w trakcie Holokaustu, na odpowiedź "około sześciu milionów" wskazało 45 proc. ankietowanych. 43 proc. wiedziało, że Hitler doszedł do władzy drogą legalną, natomiast 25 proc. przypisało to zamachowi stanu.

Sondaż Pew Research przeprowadzono w dniach od 4 do 19 lutego ubiegłego roku wśród blisko 11 tys. dorosłych mieszkańców USA.