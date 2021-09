USA: 8700 pracowników nowojorskich domów spokojnej starości zaszczepiło się przeciw Covid-19

Co najmniej 8700 pracowników domów spokojnej starości w stanie Nowy Jork w USA zdecydowało się przyjąć szczepionkę przeciwko Covid-19, aby uniknąć utraty pracy. Od poniedziałku pracowników służby zdrowia obowiązuje wymóg szczepień.

Odsetek personelu domów opieki, który otrzymał przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi, wzrósł w niedzielę do 89 proc. Jeszcze w minioną środę wynosił 83 proc.

Jak zauważył dziennik "USA Today" 16 tys. spośród 145 tys. pracowników domów opieki nad seniorami w całym stanie nie spełniło jednak jeszcze wymogu szczepień. Niektóre obawiają się, że braki kadrowe mogą negatywnie wpłynąć na ich usługi.

"Jeśli chodzi o szpitale, liczba pracowników, którzy czekali (w poniedziałek) do godz. 11, aby spełnić obowiązek pobrania szczepionki, pozostaje niejasna. Monitorująca to stanowa baza danych nie została zaktualizowana od środy" - pisała w poniedziałek gazeta.

Uznała za niejasne, jak wpłynie to na zatrudnienie około 72 tys. pracowników szpitali. Wiele z nich pozwoliło personelowi zaszczepić się jeszcze do końca poniedziałku, aby mogli zachować pracę.

"Ma to miejsce w momencie, gdy gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul zapowiedziała powołanie mających wyszkolenie medyczne funkcjonariuszy Gwardii Narodowej dla uzupełnienia braków personalnych w szpitalach i domach spokojnej starości w ramach ogłoszonego w sobotę planu awaryjnego" - podała "USA Today".

Do innych opcji dla uniknięcia chaosu zalicza się sprowadzenie zaszczepionych kadr z innych stanów, wykorzystanie absolwentów uczelni, a nawet personelu szpitalnego z takich krajów, jak Irlandia czy Filipiny.

Hochul podkreśliła, że nosi kolię z napisem "zaszczepiona", aby wiedzieli o tym także inni ludzie. "Potrzebuję was, abyście byli moimi apostołami. Potrzebuję was, abyście wyszli i mówili: +jesteśmy to sobie nawzajem winni+" - apelowała gubernator.

Gazeta przypomina, że sędzia federalny wydał 14 września tymczasowe orzeczenie, zapobiegające egzekwowaniu przez władze stanu Nowy Jork przepisów nie zezwalających pracownikom medycznym, a także sądów, na ubieganie się o zwolnienie z obowiązku szczepień ze względów religijnych. Argumentowali oni, że jest to niezgodne z konstytucją.

Inne osoby objęte mandatem szczepień, w tym zajmujące się opieką domową, zatrudnione w hospicjach i ośrodkach opieki dla dorosłych, muszą otrzymać co najmniej jedną dawkę do 7 października.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski