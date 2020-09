USA: 924 zgony z powodu Covid-19 w ciągu doby

924 osoby z SARS-CoV-2 zmarły w czwartek w Stanach Zjednoczonych - wynika ze statystyk prowadzonych przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa wzrósł w USA tym samym do 197 615.

Stany Zjednoczone są najbardziej dotkniętym epidemią krajem świata. Więcej niż co piąty potwierdzony zgon z powodu Covid-19 na świecie odnotowano w USA.

Zgodnie z prognozami University of Washington w Seattle w niedzielę bilans zgonów w USA przekroczy 200 tys. Do końca roku osiągnie natomiast poziom ok. 400 tys.

W ciągu ostatniego tygodnia najwięcej osób zmarło na Covid-19 na Florydzie (824), w Teksasie (817) i w Kalifornii (726).

W Stanach Zjednoczonych ponad 6,6 mln testów na koronawirusa dało wynik pozytywny. Drugie na świecie pod tym względem są Indie z ponad 5,1 mln potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2.