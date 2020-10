USA: 980 zgony na Covid-19 w ciągu doby

980 osób zakażonych SARS-CoV-2 zmarło w USA w piątek - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł w ciągu doby do 208 691.

Poprzedni dobowy bilans mówił o 883 zgonach.

Zgodnie z najnowszymi prognozami uniwersytetu stanu Waszyngton w Seattle, do końca roku na Covid-19 umrze ponad 360 tys. Amerykanów. Do 3 listopada - daty wyborów prezydenckich w USA - bilans ofiar śmiertelnych wzrośnie do ok. 237 tys.

Modele te zakładają, że nie dojdzie ani do zaostrzenia obostrzeń ani do ich łagodzenia.

W USA wykryto do piątku 7 331 241 przypadków koronawirusa. W ciągu doby liczba ta wzrosła o ok. 50 tys. Wśród nich jest m.in. prezydent USA Donald Trump wraz z małżonką Melanią.