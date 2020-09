USA: 998 zgonów z powodu koronawirusa w ciągu doby

O 998 wzrósł w ciągu ostatniej doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Tym samym od wybuchu epidemii zmarło już 196 691 Amerykanów. Zgodnie z prognozami University of Washington w Seattle, w niedzielę bilans zgonów w USA przekroczy 200 tys. Do końca roku sięgnie natomiast ok. 400 tys.

Dyrektor amerykańskiego Centrum ds. Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) Robert Redfield powiedział w środę, że noszenie maseczki stanowi lepszą ochronę przed koronawirusem niż szczepionka. Przemawiając na przesłuchaniu w Senacie, podkreślił, że ewentualna szczepionka może zapewnić odporność tylko u 70 proc. osób, które ją przyjmą.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w środę, że przed końcem roku w Stanach Zjednoczonych może być gotowych do rozdysponowania co najmniej 100 mln dawek szczepionki na koronawirusa.