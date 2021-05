USA: Administracja Joe Bidena pozwoli na połączenie rodzin z dziećmi rozdzielonymi na granicy

Władze USA umożliwią w tym tygodniu przyjazd pierwszej grupy migrantów, którzy zostali oddzieleni na granicy od swoich dzieci w ramach polityki poprzedniej administracji - zapowiedział w poniedziałek szef resortu bezpieczeństwa krajowego Alejandro Mayorkas. Połączone zostaną cztery z ponad tysiąca rozdzielonych rodzin.

Mayorkas oznajmił, że zezwoli rodzicom na warunkowy przyjazd do USA ze względów humanitarnych. Zdradził, że wśród rodziców są matki z Meksyku i Hondurasu, które zostały deportowane z USA bez swoich dzieci w 2017 r.

"Pierwsze łączone rodziny w tym tygodniu to matki, synowie, córki. To dzieci, które miały 3 lata w momencie separacji. To nastolatki, które musiały żyć bez rodziców podczas ich najbardziej formacyjnych lat" - powiedział minister, cytowany przez telewizję CBS.

Mayorkas stoi na czele zespołu powołanego przez prezydenta Bidena, którego celem jest połączenie rodzin rozdzielonych przez służby graniczne w ramach odstraszającej imigrantów polityki administracji Donalda Trumpa. Szacuje się, że takich rodzin jest ponad tysiąc, choć ich zlokalizowanie jest trudne ze względu na często niekompletne dane w dokumentach prowadzonych przez służby graniczne. Podczas rządów Donalda Trumpa połączono kilka takich rodzin, jednak dopiero po tym, jak nakazały to wyroki sądu.