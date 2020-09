USA: Agresja Sowietów na Polskę w zbiorach nowojorskiego Instytutu Piłsudskiego

Wśród materiałów archiwalnych gromadzonych przez Instytut Piłsudskiego w Nowym Jorku nie brak związanych z atakiem Rosji Sowieckiej na Polskę 17 września 1939 roku. Niektóre łączą się z losem polityków i wojskowych którzy założyli tę placówkę - powiedziała PAP dr Iwona Korga, prezes i dyrektor wykonawcza Instytutu .

Jak podkreśliła w Instytucie od 4 lipca 1943 roku przechowywane są zbiory archiwalne dotyczące historii Polski i Polonii.

Instytut gromadzi unikalne dokumenty przedstawiające walkę i dyplomację tamtych czasów. Dysponuje m.in. archiwum Józefa Becka, ministra spraw zagranicznych Polski od 1932 roku. Jak podkreśliła Korga prześledzić można dzięki temu losy szefa dyplomacji RP po przekroczeniu przez niego granicy z Rumunią 17 września 1939 roku.

"Wyjazd rządu polskiego do Rumunii był następstwem agresji sowieckiej. Na kartach 12 tomów dokumentów zapisano grozę i smutek tamtych dni aż do przedwczesnej śmierci ministra w roku 1944" - powiedziała szefowa Instytutu. Podała też link do materiałów archiwalnych:

https://pilsudski.org/pl/zbiory-instytutu/katalogarchiwum-2/257-zespol-034

W zbiorach nowojorskiego Instytutu przechowywane są także dokumenty jego założycieli - płk. Wacława Jędrzejewicza i płk. Ignacego Matuszewskiego.

Korga przypomniała, że pierwszy z nich był m.in. dyplomatą oraz ministrem wyznań religijnych i oświecenia publicznego, a podczas kampanii wrześniowej ratował Fundusz Obrony Narodowej. Drugi, także dyplomata, polityk i żołnierz wywiadu wojskowego, kierował ewakuacją polskiego złota.

"Tylko dzięki wytrawnym umiejętnościom wojskowym udało się uratować te skarby przed grabieżą sowiecką. Przechowywane u nas dokumenty zawierają także historię działalności Jędrzejewicza i Matuszewskiego po przybyciu do w Stanów Zjednoczonych" - wyjaśniła dyrektor Instytutu podając linki:

https://pilsudski.org/pl/zbiory-instytutu/katalogarchiwum-2/276-zespol-053

https://pilsudski.org/pl/zbiory-instytutu/katalogarchiwum-2/294-zespol-071

Korga zwróciła także uwagę na zbiory Instytutu zawierające materiały i kopie dokumentów zgromadzonych przez Jana Weinsteina. Był on prawnikiem i pracownikiem służb zagranicznych. Zebrał on ważne materiały dotyczące wybuchu II wojny światowej odnoszące się zwłaszcza do stosunków polsko-rosyjskich.

Szefowa Instytutu Piłsudskiego w Ameryce poinformowała też, że w jego zbiorach znajduje się kolekcja płk. Ryszarda Wargi, znanego znawcy Rosji i pracownika polskiego wywiadu.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski