USA: Agresywny pasażer unieszkodliwiony na czas lotu taśmą klejącą

Lecący z Filadelfii do Miami 22-latek, który obmacywał stewardesy, a jedną z nich uderzył w twarz, został unieszkodliwiony przez współpasażerów przy użyciu taśmy klejącej. Mężczyzna został przymocowany do siedzenia na czas lotu - podała we wtorek NBC.

Mężczyzna opuścił samolot na lotnisku w Miami w towarzystwie policji, która aresztowała go pod zarzutem czynnej napaści i pobicia.

Do incydentu miało dojść w niedzielę. 22-letni Maxwell Berry miał najpierw obmacywać dwie stewardesy, dotykając ich piersi i pośladów, a następnie uderzyć w twarz trzecią kobietę z obsługi, która zwróciła mu uwagę na niestosowność jego zachowania.

Doszło do ostrej wymiany zdań, podczas której pozostali pasażerowie, przykleili agresywnego 22-latka taśmą do siedzenia. Od tego momentu możliwe było spokojne kontynuowanie rejsu - zaznacza NBC.

Frontier Airlines to amerykańska tania linia lotnicza z siedzibą w Denver, w stanie Kolorado, która obsługuje połączenia wewnątrzamerykańskie, a także zagraniczne - do Meksyku i do Kanady. Kompania wydała we wtorek oświadczenie, w którym zaznaczyła, że "otacza największym szacunkiem obsługę feralnego lotu i wysoko ocenia jej profesjonalizm". Zapowiedziała tez, że udzieli swym pracownicom wszelkiego możliwego wsparcia".