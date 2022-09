USA: Ambasador Ukrainy: ograniczenia w użyciu amerykańskiego uzbrojenia dotyczą tylko HIMARS-ów

Ograniczenie zastrzegające, że uzbrojenie przekazane przez USA Ukrainie nie będzie używane do ataków na cele w Rosji, dotyczy tylko systemów artylerii rakietowej HIMARS - powiedziała ambasador Ukrainy w USA Oksana Markarowa w opublikowanym w czwartek wywiadzie dla portalu Ukrainska Prawda.

W sierpniu minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow mówił, że Ukraina zobowiązała się do nieużywania przekazanego przez USA i ich partnerów uzbrojenia do ataków na terytorium Rosji. Zastrzegł, że to ograniczenie nie dotyczy anektowanego przez Moskwę ukraińskiego Krymu.

"To odnosi się konkretnie do HIMARS-ów" - zaznaczyła Markarowa, pytana przez Ukrainską Prawdę, czy ograniczenie, o którym mówił Reznikow, dotyczy całości dostarczanego przez USA uzbrojenia czy tych właśnie systemów.

Markarowa potwierdziła również, że Stany Zjednoczone nie wprowadziły żadnych ograniczeń dla wykorzystywania amerykańskiego uzbrojenia do uderzeń sił ukraińskich na terytorium Krymu. Podkreśliła, że USA nigdy nie uznały aneksji Krymu i Waszyngton uważa półwysep za część Ukrainy.

USA poważnie podchodzą do rosyjskich gróźb dotyczących broni atomowej, ale "nie okazują lęku" i "wysyłają odpowiednie sygnały Kremlowi" - powiedziała także ambasador.

"Oczywiście żaden odpowiedzialny lider nie może odrzucić (rosyjskich gróźb - PAP) i powiedzieć: +to tylko szantaż; nie będziemy się tym przejmować+. Dlatego widzimy tak mocne sygnały. Jestem pewna, że nasz strategiczny partner wysyła te sygnały nie tylko w przestrzeni publicznej. Wiemy o tym" - zaznaczyła Markarowa.

Ambasador nie odpowiedziała na pytanie, czy USA już zdecydowały, jak odpowiedzą na ewentualne użycie przez Moskwę broni atomowej, ale przypomniała słowa prezydenta Joe Bidena, że konsekwencje takiego kroku będą dla Rosji "katastrofalne".