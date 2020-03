USA: Amerykanie przenoszą do Iraku systemy przeciwlotnicze

Stany Zjednoczone przenoszą obecnie do Iraku swe systemy obrony powietrznej, by zapewnić własnym żołnierzom ochronę przed ewentualnymi irańskimi atakami rakietowymi - oświadczył we wtorek szef kierującego działaniami na Bliskim Wschodzie Centralnego Dowództwa USA.

"Jesteśmy także w trakcie przenoszenia, w szczególności do Iraku, systemów obrony powietrznej, systemów obrony przed pociskami balistycznymi, by chronić się przed ewentualnym kolejnym atakiem irańskim" - powiedział stojący na czele Centralnego Dowództwa generał piechoty morskiej Kenneth McKenzie podczas przesłuchania w komisji sił zbrojnych Izby Reprezentantów USA.

Wcześniej Pentagon informował, że stara się o zezwolenie Iraku na umieszczenie tam systemów obrony antyrakietowej Patriot, by wojska USA dysponowały lepszą ochroną przed próbami powtórzenia przez Iran dokonanego 8 stycznia ataku pociskami balistycznymi na używane przez Amerykanów irackie bazy.

Uderzenie to miało być odwetem za zabicie 3 stycznia w Bagdadzie w amerykańskim ataku rakietowym szefa operacji zagranicznych irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, generała Kasema Sulejmaniego.