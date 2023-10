USA: Amerykanie wydadzą na tegoroczne obchody Halloween 12 mld dolarów

Amerykanie wydadzą na tegoroczne obchody Halloween ponad 12 mld dolarów; jest to kwota rekordowa, wyższa od tej z ubiegłego roku o około 15 proc. - oceniła Narodowa Federacja Sprzedawców. Przeciętny konsument wyda około 108 dolarów na słodycze dla dzieci, przebranie i okolicznościowe ozdoby do domu i ogrodu - poinformował we wtorek portal publicznego radia npr.

Tylko na stroje dla zwierząt domowych (w tym roku najpopularniejsze są przebrania za dynię, hot-doga, nietoperza, pszczołę i pająka) mieszkańcy USA przeznaczą 700 mln USD.

Federacja Sprzedawców przewiduje masowy udział w różnych formach obchodów święta: 68 proc. Amerykanów będzie obdarowywało dzieci słodyczami, 53 proc. ozdobi dom, 32 proc. zorganizuje lub będzie uczestniczyć w przyjęciu, a aż połowa obywateli USA ma zamiar spędzić wieczór w specjalnym kostiumie.

W tym roku poza strojami wampirów i wiedźm Amerykanie będą sięgać najczęściej po kostiumy Barbie. Z analizy Google dotyczącej wyszukiwania kostiumów na Halloween wynika, że najczęściej poszukiwano właśnie stroju Barbie (solo) lub Barbie i Kena (dla par) - zauważył portal magazynu Time. Natomiast na TikToku hasło "pomysły na kostiumy na Halloween Barbie i Kena" - było wyszukiwane ponad 241 milionów razy.