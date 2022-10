USA: Amerykanom daleko do 1,25 mln dolarów niezbędnych, by żyć komfortowo na emeryturze

Analiza organizacji usług finansowych Northwestern Mutual wskazuje, że aby w USA żyć komfortowo na emeryturze, trzeba mieć oszczędności sięgające 1,25 mln dolarów. Na koncie na ten cel Amerykanie mają jednak przeciętnie mniej niż 87 tys.

Jak wynika z nowego badania, typowy Amerykanin przewiduje obecnie, że będzie potrzebował 1,25 miliona dolarów na komfortową emeryturę. Stanowi to 20-procentowy wzrost w stosunku do roku 2021. Co więcej, przeciętne konto emerytalne straciło w tym czasie 11 proc. wartości i wynosi 86 869 dolarów.

"Ludzie odczuwają w tej chwili finansowy kryzys. Trudniej jest oszczędzać, a wiele osób poniosło straty w portfelach inwestycyjnych i 401k (konto oszczędności emerytalnych)" - cytuje CBS MoneyWatch Tima Harrisona, doradcę finansowego Northwestern Mutual.

Zdaniem eksperta sytuację pogarsza m.in. wysoka inflacja. Ludzie zakładają, że będą musieli pójść na emeryturę w późniejszym wieku. Więcej osób mówi, że nie są pewni, czy będą w ogóle na to gotowi.

Z kolei badanie banku inwestycyjnego Goldman Sachs wykazało, że połowa emerytów żyje za mniej niż połowę dochodów z czasu, kiedy pracowali. Tylko czwarta część dysponuje 75 proc. tego, co jest uważane za "wygodną emeryturę".

"Ogólną zasadą jest dla emerytów wycofanie nie więcej niż 4 proc. 401(k) i innych oszczędności rocznie, co oznacza, że konto emerytalne wartości 1,25 mln dolarów zapewni 50 tys. dolarów rocznego dochodu. Konto emerytalne wartości 87 tys. przyniesie ok. 3 500 dolarów rocznie" - wyjaśnia CBS.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski