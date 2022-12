USA: Amerykańskie firmy rozmawiają z rządem Wietnamu o dostawach sprzętu wojskowego

Amerykańskie firmy zbrojeniowe i najwyżsi urzędnicy rządowi Wietnamu dyskutowali o dostawach dla tego kraju sprzętu wojskowego, w tym helikopterów i dronów. Poinformował o tym w środę Reuters sugerując, że Hanoi może pragnąć zmniejszyć swą zależność od rosyjskiej broni.

Według grupy wspierającej, która zaaranżowała spotkania, US-ASEAN Business Council (Rada Biznesowa USA - Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej), w minionym tygodniu przedstawiciele Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Textron i IM Systems Group rozmawiali z urzędnikami wietnamskimi na pierwszych większych targach zbrojeniowych w tym kraju.

"Oznacza to początek większej otwartości Wietnamskiej Armii Ludowej na amerykańską broń i chęć głębszego zaangażowania się z USA w sprawy obrony" - ocenił Nguyen The Phuong, ekspert wojskowy i badacz australijskiego Uniwersytetu Nowej Południowej Walii.

Reuters zastrzegł, że dyskusja może nie doprowadzić do żadnej umowy. Jak wyjaśnił Wietnam, poszukuje nowych dostawców broni, podczas gdy konflikt na Ukrainie nadwyręża możliwości Rosji, od dekad głównego partnera wojskowego tego azjatyckiego kraju.

Do potencjalnych przeszkód w transakcji analitycy zaliczają m.in. to, że Waszyngton może zablokować sprzedaż broni z powodu łamania praw człowieka, obaw o wpływ ewentualnych dostaw na napięte stosunki Hanoi z Chinami, wysokie koszty oraz niepewność czy systemy wyprodukowane w USA mogą być zintegrowane ze starą bronią, jaką dysponuje Wietnam.

"Firmy oferowały szereg sprzętu wojskowego i prowadziły +obiecujące+ rozmowy o nieśmiercionośnym sprzęcie, w tym helikopterach dla bezpieczeństwa wewnętrznego, dronach, radarach i innych systemach" - podał Reuters, powołując się na swoje źródło.

Wskazał też na rosnące wysiłki Waszyngtonu w celu uzyskania wpływów w Hanoi, prawie pół wieku po zakończeniu wojny wietnamskiej. Odkąd embargo na broń zostało zniesione w 2016 roku, eksport obronny USA do Wietnamu ogranicza się do statków straży przybrzeżnej i samolotów treningowych. Rosja dostarcza ok. 80 proc. arsenału do tego kraju. Wietnam wydaje rocznie na import broni 2 mld dolarów.

