USA: Amy Coney Barrett kandydatką Trumpa do Sądu Najwyższego

Sędzia Amy Coney Barrett została w sobotę wybrana przez prezydenta USA Donalda Trumpa na kandydatkę do Sądu Najwyższego. Jeśli nominację tej 48-letniej katoliczki o konserwatywnych poglądach zatwierdzi Senat, to zastąpi ona w tym gremium zmarłą 18 września Ruth Bader Ginsburg.

Barrett jest absolwentką i profesorem Uniwersytet w Notre Dame w stanie Indiana. Pracowała m.in. jako asystentka zmarłej legendy konserwatywnego sądownictwa Antonina Scalii. Ma konserwatywne poglądy dotyczące m.in. aborcji, imigracji oraz prawa do posiadania broni. W przypadku zatwierdzenia przez Senat Barrett zostanie piątą kobietą w historii, która zasiądzie w Sądzie Najwyższym. Gremium to cieszy się estymą Amerykanów i ma często ostatnie zdanie w rozbudzających emocje społecznych sporach.Republikanie zapowiadają, że głosowanie w sprawie następczyni Ginsburg przeprowadzą jeszcze przed wyborami prezydenckimi 3 listopada, co budzi sprzeciw Demokratów. Przewidywane zatwierdzenie jej kandydatury oznaczać będzie, że konserwatyści będą mieli w Sądzie Najwyższym przewagę nad liberałami 6 do 3.