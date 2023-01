USA: Ana Belen Montes, skazana za szpiegostwo na rzecz Kuby, przedterminowo zwolniona z więzienia

Obywatelka Stanów Zjednoczonych Ana Belen Montes, skazana w 2002 roku na karę 25 lat pozbawienia wolności za szpiegostwo na rzecz Kuby, została w piątek przedterminowo zwolniona z amerykańskiego więzienia - powiadomiła w sobotę agencja Reutera za Federalnym Biurem Więziennictwa.

Sąd nakazał zastosowanie wobec Montes pięcioletniego nadzoru, obejmującego zakaz pracy dla instytucji rządowych i samowolnego kontaktowania się z zagranicznymi podmiotami, a także monitorowanie sposobu korzystania przez kobietę z internetu.

Pochodząca z Puerto Rico Montes, która od września 1985 roku pracowała jako wyższy analityk wywiadu wojskowego Defense Intelligence Agency i specjalizowała się w sprawach kubańskich, została w 2002 roku skazana na karę 25 lat pozbawienia wolności. W momencie ogłoszenia wyroku Montes miała 45 lat.

Wśród wielu tajemnic, które kobieta ujawniła kubańskiemu wywiadowi, były m.in. tożsamość czterech amerykańskich agentów na Kubie i ważne informacje związane z bezpieczeństwem USA. Przekazała również Hawanie szczegóły dotyczące tajnego szkolenia wojskowego, w którym wzięła udział w 1996 roku.

"Czułam się moralnie zobowiązana do tego, by wesprzeć Kubę w obronie przed (amerykańskim) dążeniem do narzucenia jej naszych wartości i naszego systemu politycznego" - oznajmiła w 2002 roku Montes, wyjaśniając motywy swojego postępowania.