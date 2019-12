USA: Antysemickie napisy na synagodze w Waszyngtonie; zatrzymano podejrzanego

Policja aresztowała 28-letniego mężczyznę podejrzanego o namalowanie antysemickich napisów na synagodze w centrum Waszyngtonu - podały we wtorek media w USA. Lokalna społeczność żydowska wyraziła wcześniej zaniepokojenie "wzrostem antysemickich ataków".

Podejrzanemu postawiono zarzuty zniszczenia mienia i stawiania oporu podczas aresztowania. Policja podejrzewa - jak napisano w jej raporcie - że akt wandalizmu to "przestępstwo z nienawiści".

Antysemickie napisy, w tym swastyki, namalowano w piątek na drzwiach synagogi i schodach prowadzących do nich.

"Chociaż uszkodzenia budynku są minimalne i szybko zostaną naprawione, to takie wydarzenia mogą wytrącić z równowagi nawet najsilniejsze osoby. Zważywszy na obecną atmosferę, niestety nie dziwimy się, że to się wydarzyło" - napisało trzech rabinów w mailu do członków żydowskiej społeczności.

W wiadomości wyrażono zaniepokojenie "wzrostem antysemickich ataków" oraz "przestępstw z nienawiści wobec wszystkich marginalizowanych społeczności".

Dodano, że "w tych chwilach warto pamiętać, że nie jest ani wstydem ani chwałą być Żydem". Wezwano do odpowiedzi "na ten nienawistny akt (...), przez prowadzenie żydowskiego życia pełnego radości, optymizmu i dumy".

Położona w waszyngtońskim Chinatown synagoga Sixth & I słynie z bogatej oferty kulturalnej. Niemal codziennie odbywają tu się dyskusje, warsztaty czy koncerty. Wybudowaną w 1908 roku świątynię odwiedzali m.in. prezydenci państw, nobliści czy światowej sławy muzycy.

