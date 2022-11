USA: AP: 25-letni Demokrata Max Frost stanie się pierwszym reprezentanem pokolenia Z w Kongresie

25-letni aktywista na rzecz ograniczenia prawa do posiadania broni Maxwell Alejandro Frost zdobędzie na Florydzie mandat do Izby Reprezentantów, stając się pierwszym reprezentantem pokolenia Z w Kongresie - podała agencja AP.

Frost to były lider studenckiej organizacji "March for Our Lives", założonej w reakcji na masakrę w szkole średniej w Parkland na Florydzie.

Kandydat Demokratów zostanie jednym z najmłodszych w historii kongresmenów i według mediów pierwszym przedstawicielem pokolenia Z, czyli osób urodzonych po 1997 roku.