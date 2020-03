USA: AP: Biden wygrał prawybory w Michigan

Agencja Associated Press podała, że były wiceprezydent USA Joe Biden wygrał we wtorek prawybory Demokratów w stanie Michigan. Tym samym staje się on zdecydowanym faworytem do uzyskania nominacji tej partii w wyborach prezydenckich.

Po przeliczeniu ponad jednej trzeciej głosów na Bidena wskazało w Michigan 53 proc. Demokratów. Socjalistyczny senator Bernie Sanders ma wynik o 12 punktów procentowych niższy.

Z uwagi na swoje znaczenie Michigan nazywane było w ostatnich dniach "klejnotem" kampanii, a Sanders liczył, iż poparcie klasy robotniczej nad Wielkimi Jeziorami przywróci mu szansę w wyścigu o Biały Dom. Michigan to największy ze stanów, w których we wtorek odbywają się prawybory.

Wcześniej AP przyznało wygraną Bidenowi we wtorkowych prawyborach Missouri i Mississippi, gdzie masowo poparła go społeczność afroamerykańska. W kolejnych stanach, z których spływać będą we wtorek wyniki (Dakota Północna, Idaho i Waszyngton), faworytem jest Sanders.

Po tzw. Superwtorku w ubiegłym tygodniu Biden, faworyt partyjnego establishmentu, utrzymywał nad Sandersem przewagę ok. 90 delegatów wybierających kandydata Demokratów na prezydenta. Wiele wskazuje, że po wtorku dystans między politykami jeszcze się powiększy.